بعد تأجيله لمدة عامين .. عرض مسلسل إثبات نسب لدرة فى ماراثون رمضان 2026

أعلنت قناة النهار عن عرض مسلسل “إثبات نسب” للفنانة درة بعد عامين من تأجيله ، ومن المقرر ان يشارك فى الموسم الرمضاني ٢٠٢٦.

وطرحت قناة النهار عبر موقع انستجرام ، البوستر الرسمي للمسلسل ، وجاء بتعليق: “فى مفاجأة قد تعيد حسابات المنافسة فى سباق دراما رمضان، تعاقدت شبكة تليفزيون النهار على عرض مسلسل إثبات نسب لتنضم بطلته درة إلى قائمة نجوم المسلسلات الرمضانية على شاشة النهار، وإثبات نسب من المتوقع أن يكون الحصان الأسود فى السباق ليس فقط بسبب قوة وعمق القضية الإنسانية الاجتماعية التى يناقشها من خلال سيناريو شديد التميز للكاتب محمد ناير ولكن أيضًا لأن درة تلعب فيه واحدًا من أهم وأصعب أدوارها بما يمكن اعتباره نقلة نوعية لها”.

واضاف: «المسلسل الذى أخرجه أحمد عبده ويتقاسم بطولته محسن محيى الدين ومحمود عبد المغنى وياسر على ماهر ومحمد على رزق وهاجر الشرنوبى وأحمد جمال سعيد، وتدور أحداثه حول امرأة بسيطة تجد نفسها فجأة فى قلب صراع أكبر من قدرتها بعد أن يصبح طفلها الوحيد محور معركة شرسة بين العائلة والمال والسلطة.. ومع تصاعد الأحداث تتحول من أم تحاول حماية طفلها إلى امرأة مشكوك فى روايتها وفى ذاكرتها وفى سلامتها النفسية.

مسلسل “علي كلاي”

وتشارك ايضا درة فى مسلسل “علي كلاي” وكانت كشفت فى تصريحات تليفزيونية عن تفاصيل دورها ضمن أحداث المسلسل، والمقرر عرضه خلال عرضه خلال شهر رمضان ايضا.

وقالت درة: دوري في مسلسل علي كلاي ست قوية ومسيطرة، عندها حب امتلاك، و مش بتسيت حقها، مفيش شىء مشترك بيني وبين الشخصية.

تدور أحداث مسلسل «علي كلاي» في إطار اجتماعي شعبي، حيث يجسد أحمد العوضي شخصية «علي»، ملاكمًا سابقًا يعيش في حي حلوان الشعبي، ويعمل في تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب إدارته دار أيتام، قبل أن تتشابك حياته مع صراعات متعددة تمتد بين العمل والعلاقات العاطفية والاجتماعية.

مسلسل «علي كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ودُرّة نخبة من النجوم، من بينهم محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، يارا السكري، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، بسام رجب، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.

