أم تحجر على ابنها بمدينة نصر.. تقرير طبي يؤكد إصابته بالفصام وعدم قدرته على إدارة أمواله

أفاد تقرير طبي صادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة، في القضية طلب حجر من أم على ابنها، والمقيدة برقم 28 ب لسنة 2020 (أسرة مدينة نصر أول)، بأن الشاب “هيثم. م” يعاني من الفصام غير المميز، وأن ذلك يجعله غير قادر على إدارة أمواله بنفسه.

وجاء في التقرير- الذي أعدته الدكتورة سناء سيد استشاري الطب النفسي، بعد توقيع الكشف الطبي على المطلوب الحجر عليه، بناءً على طلب نيابة مدينة نصر أول لشؤون الأسرة- أن الحالة المرضية بدأت منذ نحو 12 عامًا على هيئة اضطراب في التفكير والسلوك، مع شك في الآخرين، ورؤية أشخاص غير موجودين، كما سبق دخوله مصحات نفسية أكثر من مرة.

وأظهرت الفحوصات، أن المذكور يعاني من اضطراب في مجرى وجوهر التفكير، ووجود ضلالات اضطهاد وضلالات إشارة، بالإضافة إلى هلاوس سمعية وبصرية، وعدم القدرة على الفكر التجريدي، وضعف شديد في الانتباه والتركيز، واضطرابات بالذاكرة والأداء، مع اضطراب في النوم وعدم القدرة على النوم إلا بتناول العلاج.

كما أوضح التقرير أن الشاب يعاني من اضطرابات إرادة متعددة، تشمل صعوبة الاختيار بين البدائل واتخاذ القرار والتنفيذ، وأنه غير قادر على التمييز أو الحكم على الأمور، مع وعي جزئي بحالته المرضية.

وأكد التقرير أن المذكور غير قادر على إدارة شئونه المالية والحياتية بنفسه، وأنه يعاني من آفة عقلية تستوجب إجراء إجراءات الحجز القانوني؛لحماية حقوقه وممتلكاته.

وكانت الأُم قد تقدمت ببيان عن الحالة منذ 2020، يثبت أن المذكور يعاني مرضًا عقليًا، وغير قادر على الكسب، ويستحق علاجًا ومعاشًا مدى الحياة.

ويعد التقرير الطبي العقلي المقدم من المجلس الإقليمي للصحة النفسية له دور أساسي في قضية الحجر، حيث تعتمد عليه النيابة والجهات القضائية في تحديد مدى قدرة الشخص على إدارة أمواله واتخاذ القرارات القانونية بشأنه.