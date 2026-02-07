بتوجيهات الإمام الأكبر .. وفد أزهري يلقي خطبة الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا

بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، توجَّه وفد رفيع المستوى من علماء الأزهر الشريف إلى إيطاليا، حيث أدَّى أعضاء الوفد، أمس الجمعة، خطبة الجمعة في ثلاثة مراكز إسلامية، في إطار تعزيز التواصل الديني والفكري مع الجاليات المسلمة في أوروبا.

وألقى أ.د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، خطبة بعنوان: «المسلم في الغرب والتحديات المعاصرة»، فيما ألقى الدكتور هاني عوده، مدير عام الجامع الأزهر الشريف، خطبة بعنوان: «الإنسان بين تحديات الوقت ووسطية المنهج وتحقيق الغاية»، بينما ألقى الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خطبة بعنوان: «الهُوية بين المرجعية الأخلاقية والدينية وبين القيم المادية والنظم الاجتماعية».

وتهدف هذه اللقاءات إلى الوقوف على الاحتياجات العلمية والدعوية والإفتائية للجاليات المسلمة في إيطاليا، ودراسة إعداد مجموعة من البرامج الموجَّهة لتأصيل الهُوية الإسلامية الوسطية التي يتبنَّاها الأزهر الشريف، بما يسهم في غرس القيم والمبادئ والأخلاق، ونشر ثقافة الحوار والمودة والمحبة والتسامح، وتعزيز الاندماج الإيجابي في المجتمعات الغربية.

وفي يومه الثاني، التقى الوفد بكلٍّ من عدد من كبار المسؤولين بمدينة لودي بإيطاليا، حيث تناولت اللقاءات الجوانب الإيجابية لنشر ثقافة الحوار والتسامح، ومناقشة التحديات التكنولوجية المعاصرة وخطورتها على الأطفال، إلى جانب بحث آليات نشر الفكر الوسطي ومنهج الإسلام في القضايا الفكرية والمجتمعية المعاصرة، خاصةً ما يتعلق بالمرأة والشباب.