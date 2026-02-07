إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر أسماء الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي» لعام 2025م، التي نظمها المركز تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والتي خُصص موضوعها هذا العام لدعم القضية الفلسطينية، تأكيدًا لالتزام الأزهر التاريخي والإنساني بنصرة القضايا العادلة، وترسيخ دور الكلمة الشعرية في التعبير عن الوجدان العربي والإسلامي.

وشهدت المسابقة إقبالًا واسعًا، حيث تجاوز عدد المشاركين 300 مشارك من مختلف الدول العربية والإسلامية، وأسفرت نتائجها عن فوز خمسة شعراء بالمراكز الأولى، بعد منافسة قوية، حيث حصل الشاعر وضَّاح علي علي حاسر من اليمن على المركز الأول عن قصيدته «عبور إلى قلب القضية»، بدرجة 98، ونال جائزة مالية قدرها 40 ألف جنيه.

وجاءت في المركز الثاني الشاعرة دعاء محمد مختار عبد الرحمن رخا من مصر عن قصيدتها «نبوءة الزيتون»، بدرجة 97، وجائزة مالية بلغت 35 ألف جنيه، بينما حصد الشاعر حمزة محمد توفيق الحلبي من فلسطين المركز الثالث عن قصيدته «سكون في منتهى الضجيج»، بدرجة 96، وجائزة قدرها 30 ألف جنيه.

وحصلت الشاعرة نور الهدى عبد الرؤوف فرحات محمد من مصر على المركز الرابع عن قصيدتها «رسالة من محب يموت في أرض الحرب»، بدرجة 95، وجائزة مالية قدرها 25 ألف جنيه، فيما نال الشاعر نجم شحود العلي من سوريا المركز الخامس عن قصيدته «نقوش على قارعة اليقين»، بدرجة 94، وجائزة قيمتها 20 ألف جنيه.

كما أعلنت اللجنة منح خمس جوائز تشجيعية للدارسين بالأزهر الشريف من المشاركين في المسابقة، بلغت قيمة كل جائزة 5 آلاف جنيه، حيث فاز بها أحمد وجدي مني من إندونيسيا عن قصيدته «سلام عليك يا فلسطين»، ومحمد علي أصغر من باكستان عن قصيدته «همسة أقصى»، وطاهر مدركة تبيا من الهند عن قصيدته «عبير القدس»، وحسن أبو بكر الصباحي من نيجيريا عن قصيدته «أنست حبك نارًا»، ومحمد عبد الغفار بولاجي من نيجيريا عن قصيدته «الرؤيا الأخيرة».

وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، أن المسابقة في موسمها الخامس عكست رسالة الأزهر الثقافية والإنسانية، وقدرته على توظيف الإبداع الأدبي في خدمة القضايا الكبرى للأمة، مشيرة إلى أن اختيار القضية الفلسطينية موضوعًا للمسابقة يأتي تعبيرًا عن مكانتها المركزية في وجدان الأزهر الشريف.

وأضافت أن المشاركة الواسعة من شعراء ودارسين من مختلف دول العالم تؤكد نجاح «مئذنة الأزهر» في أن تكون منصة ثقافية عالمية لاكتشاف المواهب، وربط الإبداع الشعري بالقيم الحضارية والإنسانية التي يتبناها الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن يُكرَّم الفائزون في احتفالية كبرى تُقام بمركز الأزهر للمؤتمرات، حيث تُسلَّم الجوائز وشهادات التقدير، في إطار دعم الأزهر للإبداع الهادف، وترسيخ مكانة الشعر العربي بوصفه أحد روافد الهوية والثقافة العربية والإسلامية.