قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو
أحمد موسى : جهاز مستقبل مصر مش بياخد عمولات عند استيراد القمح
دوري أبطال أفريقيا | التعادل يحسم مواجهة بترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني
الصحفي لازم يتأكد من المعلومة| أحمد موسى: فيه ناس بتهبد ليل نهار عن دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
هل يجب قضاء أيام إفطار رمضان بسبب العذر الشهري والحمل مهما طال الزمن؟.. الإفتاء تجيب
أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026
ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.. وتحذيرات إيرانية من هجوم محتمل
أحمد موسى يكشف تفاصيل مهمة عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة| بث مباشر
موعد أول إجازة رسمية مقبلة.. قائمة العطلات في 2026 كاملة
بـ3.5 مليار دولار.. توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تشغيل المحمول
أحمد موسى : مفيش قاضي هيدي واحد إعدام وهو ميستحقش الشنق
متحدث الصحة: 60 سيارة إسعاف بمعبر رفح تنقل مرضى غزة للمستشفيات المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحد من الصواريخ الباليستية على أجندة نتنياهو وترامب في واشنطن الأربعاء

نتنياهو و ترامب
نتنياهو و ترامب
فرناس حفظي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء المقبل في واشنطن، وسيناقش معه المفاوضات مع إيران.

 ويعتقد رئيس الوزراء أن جميع المفاوضات يجب أن تتضمن الحد من الصواريخ الباليستية وإنهاء الدعم للمحور الإيراني".

وفي وقت سابق ، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت عن أمله في استئناف سريع للمفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد بلاده للرد على أي هجوم أميركي على قواعدها في المنطقة.

وقد جاء ذلك بعد مفاوضات غير مباشرة عقدت الجمعة في مسقط، وهي الأولى منذ الضربات الأميركية والإسرائيلية في يونيو الماضي على مواقع نووية إيرانية، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، كما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحادثات بأنها "جيدة جداً"، فيما اعتبر عراقجي الأجواء "إيجابية للغاية" وبداية "جيدة".

الخطوط الحمراء 

كما اوضح الوزير عراقجي إلى أن الجولة الثانية من المفاوضات لم يُحدد موعدها بعد، لكنه توقع أن تُعقد قريباً، مؤكداً أن إيران لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم، لكنه أبدى استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق يطمئن الغرب بشأن برنامجها النووي المدني.

وفي المقابل، جدد عراقجي رفض طهران مناقشة برنامج الصواريخ البالستية، واعتبره "موضوعاً دفاعياً بحتاً"، مؤكداً أن أي تهديد من واشنطن سيلقى رداً فورياً على القواعد الأميركية في المنطقة.

عقيدة الهيمنة 

كما هاجم وزير الخارجية الإيراني إسرائيل، منتقداً ما وصفه بـ"عقيدة الهيمنة" التي تمكنها من توسيع ترسانتها العسكرية والضغط على جيرانها، داعياً إلى إنهاء سياسات التوسع الإقليمي التي تؤثر على الأمن والاستقرار.

وجاءت هذه المفاوضات في ظل تشديد أمريكي على ملفات الصواريخ البالستية ودعم إيران للفصائل المسلحة في المنطقة، إضافة إلى فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني، وفرض تعريفات جمركية إضافية على الدول التي تستمر بالتجارة مع طهران.

وفي وقت سابق ، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن موعد الجولة الثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة لم يُحدد بعد، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجانبين متفقان على ضرورة عقدها في أقرب وقت ممكن.

وأشار عراقجي إلى أن محادثات مسقط تمثل «بداية جيدة»، لكنه أكد أن الطريق لا يزال طويلا لبناء الثقة بين الطرفين، لافتا إلى أن المفاوضات، رغم كونها غير مباشرة، أتاحت فرصة لـ«مصافحة» الوفد الأمريكي.

وحذر عراقجي من أن إيران سترد في حال تعرضها لهجوم، قائلاً إن بلاده لن تستهدف الأراضي الأميركية، لكنها ستهاجم القواعد الأميركية في المنطقة إذا بادرت واشنطن بالتصعيد.

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واشنطن إيران الصواريخ الباليستية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

ترشيحاتنا

آلام البطن

كيفية تخفيف آلام البطن في المنزل

العدس

طريقة عمل شوربة العدس التركية

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ.. فوائد الصوديوم للجسم.. أمينة خليل تخطف الأنظار

بالصور

استجابة لمٌسنة الزقازيق.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها

مسنة الشرقية
مسنة الشرقية
مسنة الشرقية

مخاطر صحية تسببها المقالي الهوائية.. تحذيرات طبية لا يعرفها كثيرون

المخاطر الصحية للمقالي الهوائية
المخاطر الصحية للمقالي الهوائية
المخاطر الصحية للمقالي الهوائية

مي سليم تنتهى من روج أسود بعد عامين تصوير لعرضه في رمضان 2026

مى سليم
مى سليم
مى سليم

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

صيام البشرة
صيام البشرة
صيام البشرة

فيديو

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

ترامب

أستاذ سياسات دولية: مصر لها علاقات جيدة جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد