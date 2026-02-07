قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ابنه اعتدى عليه بقوة.. رئيس الحراسة السابق يكشف عن فضيحة داخل بيت نتنياهو

محمود عبد القادر

كشف مسئول أمني إسرائيلي سابق تفاصيل صادمة تتعلق بعائلة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متحدثا عن حادثة اعتداء جسدي منسوبة لابنه يائير على والده، قال إنها انتهت بإبعاده قسرا من إسرائيل إلى الولايات المتحدة.

جاءت هذه التصريحات على لسان عامي درور، الرئيس السابق لفريق الحراسة الخاصة برئيس الوزراء، خلال مشاركته في بودكاست لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية نشر أمس الجمعة. 

ووصف درور الواقعة بالاعتداء الحقيقي استدعى تدخل عناصر الحراسة لفض الاشتباك داخل المنزل.

وأوضح درور أن إبعاد يائير نتنياهو إلى ميامي كان إجراء فوريا عقب الحادث، مؤكدا أن ما جرى يندرج ضمن «سلوكيات عائلية استثنائية وغير أخلاقية» شهدها بنفسه خلال سنوات عمله مع العائلة، وشملت أيضا زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو.

وأضاف درور: «يائير اعتدى على والده. لم تكن ضربة كاراتيه، لكن كان اعتداءً تطلب تدخلا مباشرا، وحدث ذلك بالفعل».

وأشار إلى أن نتنياهو عمل معه سواء عندما كان رئيسًا للمعارضة أو رئيسا للحكومة، معتبرًا أنه «لم يكن يومًا شخصا أخلاقيا»، على حد وصفه، مؤكدًا أن هذا الرأي يشاطره فيه عدد من العاملين السابقين في وحدة حماية الشخصيات.

وتابع درور أن نتنياهو كان، يذهب إلى المطاعم دون دفع الحساب، ويلقي بالتكاليف على مساعديه أو حراسه، مضيفًا: «هذا ليس شخصًا ترغب بأن يكون صديقك، ولا شخصًا يمكنك أن تدير له ظهرك».

وفيما يتعلق بسارة نتنياهو، قال درور إنها «تعاني من هوس السرقة»، زاعمًا أنه شاهد هدايا تختفي ومناشف تسرق من فنادق، مشيرًا إلى أن الهدايا المقدمة لرئيس الوزراء «ملك للدولة وليست للعائلة ووصفها بأنها «شخصية قاسية»، مضيفًا أن نتنياهو حاول تقديمها في صورة مشابهة لهيلاري كلينتون «لكنها ليست هيلاري كلينتون».

وأشار درور إلى أن سارة نتنياهو أصبحت في السنوات الأخيرة «مركز القوة داخل البيت»، مدعيًا أنها من أوقفت صفقة الادعاء، رغبةً في البقاء بموقع النفوذ، وأن لديها تصورا بأن ابنها يائير سيخلف والده سياسيًا، معتبرةً إياه «الأذكى».

وأوضح  أن نتنياهو كان يختبئ داخل المنزل ويغلق الباب حتى يهدأ غضب زوجته وابنه، معتبرًا أن أزمته الحقيقية بدأت حين شعر بأنها لم تعد تقف إلى جانبه.

في ختام حديثه، عبر درور عن أمنيته بسجن رئيس الوزراء «ليس بدافع الانتقام، بل بدافع العدالة»، قائلا: «في دولة سليمة، رئيس وزراء يتلقى هدايا ويعطل العدالة يجب أن يسجن».

 وأضاف أن ولايته شهدت اختطاف مواطنين وإفشال صفقات تبادل، معتبرا أن «عشرات الأسرى كان يمكن إنقاذهم أحياء لولا الحسابات السياسية».

تأتي هذه التصريحات في سياق جدل متصاعد حول سلوك يائير نتنياهو وعائلة رئيس الوزراء، إذ كان يائير قد نفى في وقت سابق اتهامات مشابهة وجهت إليه عام 2025، وسط تصاعد الانتقادات السياسية والشعبية المحيطة بعائلة نتنياهو في ظل توترات داخلية وإقليمية متزايدة.

إسرائيل فضيحة داخل بيت نتنياهو بنيامين نتنياهو يائير نتنياهو إبعاد يائير نتنياهو إلى ميامي سارة نتنياهو

