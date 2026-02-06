المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو تجاهل تحذيرات متكررة سبقت هجوم 7 أكتوبر

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى تحذيرات متكررة قبل أحداث 7 أكتوبر، لكنه تجاهلها تمامًا، خلافا لما يروجه حاليا.

وانتقد لابيد رد نتنياهو على تقرير مراقب الدولة بشأن إخفاقات ذلك اليوم، معتبرًا أن محاولة تحميل المسؤولية لأحداث سابقة وقعت خارج فترات توليه المنصب، مثل الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000 وخطة فك الارتباط عام 2005، تمثل تهربًا من المسؤولية.



وأكد لابيد أنه حذر نتنياهو شخصيا، إلى جانب جهات أخرى، من مخاطر وشيكة قبل 7 أكتوبر، إلا أن تلك التحذيرات لم تلقَ أي استجابة.