بعثة الزمالك تغادر إلى زامبيا استعدادا لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية

تجمع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مطار القاهرة الدولي، للسفر إلى زامبيا، استعدادًا لخوض مباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وتغادر القاهرة في الثانية والنصف فجرًا بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى زامبيا، استعدادًا لخوض مباراة زيسكو ..



ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.



ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر بعد غد الأحد، على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.