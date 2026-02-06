استشاري طب نفسي: التنمر الإلكتروني جريمة مكتملة الأركان

أكد الدكتور عمرو سليمان، استشاري الطب النفسي، أن العنف الرقمي لم يعد مجرد سلوك مزعج أو خلافات عبر الإنترنت، بل تحول إلى جريمة نفسية واجتماعية مكتملة الأركان، مشددًا على أن مرتكبي التنمر الإلكتروني مجرمون بالكامل لما يتسببون فيه من أذى بالغ للضحايا.

و أوضح سليمانخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «شكل تاني» المذاع على قناة صدى البلد 2، أن صور العنف الإلكتروني تتنوع ما بين التشهير، وانتهاك الخصوصية، والابتزاز الإلكتروني، وهي ممارسات تترك آثارًا نفسية مدمرة قد تستمر لفترات طويلة.

وأشار إلى أن ظاهرة التنمر الإلكتروني باتت عالمية، إلا أنها تكون أكثر قسوة على النساء، في ظل ضغوط اجتماعية ونفسية تجعلهن أكثر عرضة للاستهداف، أو أقل قدرة على المواجهة في بعض الأحيان، وهو ما يستغله الجناة لتحقيق أهدافهم.

وأضاف أن استهداف المرأة عبر الفضاء الرقمي لا يعكس ضعفها، بل يكشف عن ثغرات مجتمعية، ونقص في أدوات الحماية والدعم، مؤكدًا أن التصدي لهذه الجرائم يتطلب وعيًا مجتمعيًا واسعًا، وتوفير دعم نفسي متخصص للضحايا.

وشدد استشاري الطب النفسي على ضرورة التعامل مع العنف الإلكتروني باعتباره جريمة حقيقية لها تبعات نفسية خطيرة، داعيًا إلى تعزيز ثقافة الإبلاغ وعدم الصمت، إلى جانب تفعيل القانون بشكل حاسم، وتوفير آليات حماية فعالة تساعد الضحايا على استعادة الشعور بالأمان في العالم الرقمي