6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

يقيس مؤشر نسبة السكر في الدم مدى سرعة تأثير الطعام على رفع مستوى السكر في الدم.

وفقا لموقع “verywellhealth” نكشف لكم 6 طرق مختلفة لتحضير الفشار بشكل صحى مع تحديد أيهم يسبب في ارتفاع مفاجئ في مستوى الجلوكوز في الدم.

الفشار المحضر بالهواء (العادي)

يتميز هذا الخيار الغني بالألياف بأقل تأثير على نسبة السكر في الدم لأنه لا يحتوي على سكر مضاف ولا زيوت معالجة.



الفشار مع زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو

تعمل الدهون الصحية للقلب كعامل مساعد إلى جانب الألياف الطبيعية لإبطاء امتصاص الكربوهيدرات وتخفيف الارتفاعات الحادة في نسبة السكر في الدم.



مدهون بالزبدة قليلاً أو بنكهة الجبن

تسبب هذه الأنواع استجابة معتدلة في نسبة السكر في الدم لأن الدهون والبروتين يساعدان على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم، على الرغم من ارتفاع عدد السعرات الحرارية.



الفشار المُعدّ في الميكروويف

قد يجعل التسخين في الميكروويف نشا الفشار أسهل هضماً، مما يؤدي إلى استجابة أسرع لنسبة السكر في الدم مقارنةً بالفشار المُعدّ بالهواء.



الفشار المحلى

هذا النوع مغطى بالسكر المحبب، ويحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم مما قد يسبب ارتفاعات كبيرة في نسبة الجلوكوز مقارنة بالخيارات غير المحلاة.



مغطى بالكراميل أو الشوكولاتة

هذه لها أعلى تأثير على نسبة السكر في الدم لأن السكريات البسيطة مع النشا تسبب ارتفاعات سريعة في نسبة الجلوكوز والأنسولين في الدم.