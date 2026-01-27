قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ندرس القرارات جيدا.. أحمد دياب يوضح حقيقة إلغاء الدوري بسبب منتخب مصر
لم يلتزموا باتفاقنا.. ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية
والد أشرف داري يطالب الأهلي بـ 2.5 مليون دولار لفسخ التعاقد
عمرو أديب: تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ستسجن نصف الشعب
ترامب يهدد دولة ذات سيادة.. إيران ترد على أمريكا في الأمم المتحدة
لماذا نهى النبي عن الصيام آخر يومين من شعبان؟.. اعرف الحكمة
بـ 90 مليار يورو.. فرنسا تعارض شراء صواريخ بريطانية للقوات الأوكرانية
وائل القباني لممدوح عباس: أدفع الشرط الجزائي لچون إدوارد ومشيه من النادي
عمرو أديب عن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء: وفر العدادات للمواطنين وبعدين نفذ
الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم المهاجم الأنجولي إيلتسين كامويش
حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف
ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين
مرأة ومنوعات

لذيذ جدا.. طريقة عمل الفشار بالكراميل

فشار بالكارميل
فشار بالكارميل
ريهام قدري

تحاول ربات المنزل في إجازة نصف العام تقديم سناكس مختلف ولذلك نقدم اليكي طريقة عمل الفشار بالكراميل 
المكونات:
نصف كوب من حبوب الذرة الخاصة بالفشار
ملعقتان كبيرتان من الزيت
كوب من السكر
ربع كوب من الماء
ملعقتان كبيرتان من الزبدة
ملعقة صغيرة من الفانيليا
رشة من الملح
طريقة التحضير:
يوضع الزيت في قدر على نار متوسطة، ثم تضاف حبوب الذرة ويغطى القدر حتى تنفجر الحبوب بالكامل، ثم يرفع الفشار ويترك جانبا.
في قدر آخر، يوضع السكر مع الماء على نار متوسطة دون تقليب حتى يذوب السكر ويتحول إلى كراميل ذهبي اللون.
تضاف الزبدة ورشة الملح إلى الكراميل مع التقليب السريع حتى يذوبا تماما.
يرفع القدر عن النار، ثم تضاف الفانيليا وتقلب.
يسكب الكراميل الساخن فوق الفشار ويقلب جيدا حتى يتغلف بالكامل.
يترك الفشار ليبرد قليلا، ثم يفصل ويقدم.
 


للحصول على فشار أكثر قرمشة، يمكن فرده في صينية وإدخاله الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة عشر دقائق مع التقليب مرة واحدة.

الفشار فشار بالكارميل فشار

