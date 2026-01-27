لذيذ جدا.. طريقة عمل الفشار بالكراميل

تحاول ربات المنزل في إجازة نصف العام تقديم سناكس مختلف ولذلك نقدم اليكي طريقة عمل الفشار بالكراميل

المكونات:

نصف كوب من حبوب الذرة الخاصة بالفشار

ملعقتان كبيرتان من الزيت

كوب من السكر

ربع كوب من الماء

ملعقتان كبيرتان من الزبدة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة من الملح

طريقة التحضير:

يوضع الزيت في قدر على نار متوسطة، ثم تضاف حبوب الذرة ويغطى القدر حتى تنفجر الحبوب بالكامل، ثم يرفع الفشار ويترك جانبا.

في قدر آخر، يوضع السكر مع الماء على نار متوسطة دون تقليب حتى يذوب السكر ويتحول إلى كراميل ذهبي اللون.

تضاف الزبدة ورشة الملح إلى الكراميل مع التقليب السريع حتى يذوبا تماما.

يرفع القدر عن النار، ثم تضاف الفانيليا وتقلب.

يسكب الكراميل الساخن فوق الفشار ويقلب جيدا حتى يتغلف بالكامل.

يترك الفشار ليبرد قليلا، ثم يفصل ويقدم.





للحصول على فشار أكثر قرمشة، يمكن فرده في صينية وإدخاله الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة عشر دقائق مع التقليب مرة واحدة.