نائب محافظ الوادي الجديد يشهد نهائي مسابقة "عباقرة الوادي " للمصالح الحكومية

شهد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، ختام منافسات النسخة الأولى من مسابقة "عباقرة الوادي" للعاملين بالمصالح الحكومية، والذى نظمته مديرية التربية والتعليم، تحت رعاية السيدة حنان مجدى محافظ الوادى الجديد، ضمن فعاليات أنشطة شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم قناوي مدير عام التربية والتعليم، والدكتور شريف صبحي مدير عام مديرية الشؤون الصحية، ولفيف من القيادات التنفيذية والعاملين بمختلف الجهات الحكومية المشاركة.

وشهدت المنافسات النهائية أجواءً حماسية بين الفرق المتأهلة للمربع الذهبي، وذلك عقب تصفيات تمهيدية أُقيمت مطلع شهر رمضان المبارك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المختلفة في تجربة نوعية تُنفذ لأول مرة على مستوى المحافظة، تستهدف تنمية القدرات المعرفية وصقل مهارات التفكير والإبداع لدى العاملين بالمؤسسات الحكومية.

وأعرب نائب المحافظ عن تقديره لجهود القائمين على تنظيم المسابقة، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم المبادرات الفكرية والثقافية التي تسهم في تنمية القدرات المعرفية وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي بما يعزز روح العمل الجماعي داخل الجهاز الحكومي.

وفي ختام الفعاليات، قام نائب المحافظ بتسليم درع المسابقة نيابةً عن محافظ الوادي الجديد لمديرية الزراعة الفائزة بالمركز الأول، فيما حصلت مديرية الشؤون الصحية على المركز الثاني، مع تكريم الفرق المشاركة تقديرًا لمستوى المنافسة والتنظيم المشرّف.