اتهامات لزيلينسكي وزوجته في قضايا فساد وتمويل الحرب

ذكرت يوليا مينديل، السكرتيرة السابقة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن زوجته أولينا قد تكون من بين الأصوات الواردة في تسجيلات يُتوقع نشرها قريباً، مرتبطة بشقة رجل الأعمال تيمور منديتش.



وأوضحت مينديل، عبر منصة “إكس”، أن نائباً في البرلمان الأوكراني يعتزم عرض مزيد من هذه التسجيلات علناً خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن بعض المقاطع قد تتضمن صوت السيدة الأولى.



وأضافت أن التسجيلات التي تم تداول أجزاء منها سابقاً تتضمن، بحسب وصفها، ادعاءات تتعلق بوقائع فساد داخل دوائر السلطة العليا، متهمة زيلينسكي ومقربين منه بتحقيق ثروات كبيرة خلال فترة الحرب على حساب الشعب الأوكراني.



كما وجهت اتهامات للرئيس الأوكراني بالاستفادة المادية من استمرار الحرب، معتبرة أن جزءاً من المساعدات الدولية لا يصل إلى الشعب أو إلى الجبهة، بل يتم توجيهه وفق تعبيرها إلى شبكات فساد مرتبطة بالسلطة.



وتطرقت مينديل أيضاً إلى عقود حكومية ضخمة مرتبطة بإنتاج الطائرات المسيرة، مشيرة إلى شركة “فاير بوينت” التي قيل إنها استفادت من تمويلات كبيرة ضمن برامج دفاعية أوكرانية وأوروبية.



في المقابل، نفت الشركة صحة الأرقام المتداولة، ووصفتها بأنها مبالغ فيها أو غير دقيقة، مرجحة وجود تحريف في بعض التقارير.



وتأتي هذه التصريحات وسط جدل سياسي متصاعد في أوكرانيا حول قضايا الفساد، وتزامناً مع استمرار الحرب والضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة في كييف.