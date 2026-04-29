قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خلافات مع ترامب .. استقالة السفيرة الأمريكية في أوكرانيا

سفيرة الولايات المتحدة بالإنابة لدى أوكرانيا جولي ديفيس
سفيرة الولايات المتحدة بالإنابة لدى أوكرانيا جولي ديفيس
ناصر السيد

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن سفيرة الولايات المتحدة بالإنابة لدى أوكرانيا جولي ديفيس ستستقيل من منصبها بعد أقل من عام على توليها المنصب، وسط فتور في الجهود التي تتوسط فيها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن جولي ديفيس شعرت بالإحباط من الرئيس دونالد ترامب بسبب عدم دعمه لأوكرانيا. ونفت وزارة الخارجية وجود أي خلافات من هذا القبيل، وأكدت استقالتها.

ويضغط ترامب على كييف للتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا وقد فشل الرئيس حتى الآن في إنهاء الحرب من خلال محادثات وقف إطلاق النار التي توقفت إلى حد كبير، حيث ركزت واشنطن اهتمامها على الحرب مع إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت: "من غير الصحيح الادعاء بأن السفيرة ديفيس تستقيل بسبب خلافات مع دونالد ترامب"، مضيفا "ستواصل بكل فخر دعم سياسات الرئيس ترامب حتى تغادر كييف رسميًا في يونيو 2026 وتتقاعد من الوزارة".

تشغل ديفيس، وهي أعلى مسؤول في السفارة الأمريكية، منصب القائمة بالأعمال، لكنها لم تحصل على مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينها كسفيرة. كما تشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى قبرص منذ عام 2023، حيث كانت تقوم بدور مزدوج خلال فترة عملها في كييف.

وقد عُيّنت من قبل إدارة ترامب في مايو من العام الماضي بعد استقالة سلفها، الدبلوماسية المخضرمة بريدجيت برينك.

وقالت برينك، التي عُيّنت من قبل الرئيس آنذاك جو بايدن وتترشح حاليًا عن الحزب الديمقراطي للكونجرس، إنها شعرت بالقلق إزاء "استرضاء" ترامب لروسيا وكيف "مارس ضغوطًا على أوكرانيا، الضحية".

ومنذ توليه منصبه في يناير 2025، حمّل ترامب أوكرانيا مرارًا وتكرارًا مسؤولية الحرب التي اندلعت قبل أكثر من أربع سنوات، وشهدت علاقته بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي توترًا شديدًا.

خلافات مع ترامب استقالة السفيرة الأمريكية في أوكرانيا استقالة السفيرة الأمريكية السفيرة الأمريكية في أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

مصطفي مدبولي

الزوجين

أرشيفية

من اليوم .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

سعر الذهب في مصر

جنيهات ذهب

فاجعة تهز القلوب.. أم تودع ابنيها في حادث| وجارتهم: رحيل شقيقين وخالتهما أحدث صدمة كبيرة بالحي

ترشيحاتنا

النفط العالمية

صلاح فوزي

حزب الغد

بالصور

ألم المرارة
ألم المرارة
ألم المرارة

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

أفضل أطعمة غنية بالبروتين
أفضل أطعمة غنية بالبروتين
أفضل أطعمة غنية بالبروتين

لماذا يتحول الموز إلى اللون البني؟
لماذا يتحول الموز إلى اللون البني؟
لماذا يتحول الموز إلى اللون البني؟

فيديو

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

محمد ماهر

إبراهيم شعبان

عبد السلام فاروق

نجاة عبد الرحمن

المزيد