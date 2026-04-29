هجوم مُفاجئ يهز تل أبيب .. اقتحام منزل قائد الشرطة العسكرية الإسرائيلية | شاهد

أعلنت شرطة الاحتلال أنها ألقت القبض على 25 مشتبهاً بهم، بينهم قاصرون، لتورطهم في اقتحام منزل قائد الشرطة العسكرية الإسرائيلية، يوفال يامين، خلال أعمال شغب في عسقلان نفذها متطرفون حريديون.

اقتحام منزل قائد الشرطة العسكرية الإسرائيلية

وأدان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، بشدة اقتحام المتطرفين الحريديين منزل قائد الشرطة العسكرية، العميد يوفال يامين، في عسقلان مساء الثلاثاء، بينما كانت عائلته بداخله، واصفاً ذلك بأنه تجاوز لخط أحمر خطير.

وقع الحادث وسط احتجاجات مناهضة للتجنيد الإجباري في جميع أنحاء البلاد رداً على اعتقال أحد الحريديم المتخلفين عن الخدمة العسكرية.

وقال زامير في بيان: "أدين بشدة هذا الهجوم. إن إلحاق الأذى بأفراد الأمن وعائلاتهم يُعد تجاوزاً لخط أحمر خطير". وأضاف أنه "يدعم تماماً" يامين لـ"تفانيه في أداء واجباته".

قال زامير: “هذا حادث خطير، ويتطلب من جميع سلطات إنفاذ القانون والأمن اتخاذ إجراءات حاسمة لتقديم المتورطين إلى العدالة”، بحسب ما أفاد به موقع vinnews الأمريكي المهتم بأخبار المجتمع اليهودي.

كما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إدانات شديدة.

وقال نتنياهو: "أدين بشدة الهجوم الوحشي والعنيف على رئيس الشرطة العسكرية، وأطالب باتخاذ إجراءات حازمة ضد المتورطين".

ووصف كاتس الجناة بأنهم "مجموعة من المجرمين العنيفين الذين يجب تقديمهم إلى العدالة بكل حزم".

وأضاف كاتس: "أؤيد تمامًا العميد يوفال يامين، وأؤكد بوضوح: لن نسمح بإلحاق الأذى بقادة وجنود الجيش الإسرائيلي".

وعملت الشرطة على اعتقال المتظاهرين وتفريقهم في موقع الحادث.