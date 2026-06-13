تشكيل سويسرا لمواجهة قطر في كأس العالم

كشف مورات ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة قطر، مساء اليوم السبت، على ملعب "ليفاي" بمدينة كاليفورنيا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026.

جاء تشكيل المنتخب السويسري كالتالي:



حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، دينيس زكريا، نيكو إلفيدي.

خط الوسط: ريكاردو رودريجيز، ميشيل أيبشير، جرانيت تشاكا، ريمو فريلير.

خط الهجوم: بريل إيمبولو، دان ندوي، روبن فارجاس.

ويدخل منتخب سويسرا اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال، بينما يسعى المنتخب القطري للخروج بنتيجة إيجابية في مستهل مشاركته بالبطولة.