تشكيل قطر ضد سويسرا في كأس العالم

أعلن الإسباني جولين لوبيتيجي، المدير الفني لمنتخب قطر، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة سويسرا مساء اليوم السبت على ملعب "ليفاي" بمدينة كاليفورنيا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026.



وجاء تشكيل المنتخب القطري على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمود أبو ندى.

خط الدفاع: أيوب العوي، بيدرو ميجيل، بوعلام خوخي، همام الأمين.

خط الوسط: عيسى لاي، عاصم ماديبو، جاسم جابر.

خط الهجوم: أكرم عفيف، إدميلسون جونيور، يوسف عبد الرزاق.

ويسعى منتخب قطر لتحقيق انطلاقة قوية في مشواره بالمونديال أمام منتخب سويسرا، في مباراة تُعد خطوة مهمة نحو المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.