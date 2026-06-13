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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد إخفاق مونديال 2022.. هل ينجح منتخب قطر في كتابة بداية جديدة أمام سويسرا؟

منتخب قطر
منتخب قطر
منتصر الرفاعي

يستهل منتخب قطر مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب سويسرا في المباراة التي تجمع المنتخبين في العاشرة مساء السبت بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في لقاء يترقبه الشارع الرياضي القطري أملا في تحقيق بداية إيجابية تعزز فرص التأهل إلى الدور التالي.

العنابي يعود إلى المسرح العالمي

يعود المنتخب القطري للمشاركة في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعدما خاض تجربة استثنائية في نسخة 2022 التي استضافها على أرضه، لكنه ودع المنافسات من دور المجموعات دون تحقيق أي انتصار.

ويدخل العنابي النسخة الحالية بطموحات مختلفة، مستفيدا من الخبرات التي اكتسبها لاعبوه خلال السنوات الأخيرة، ورغبة كبيرة في تقديم صورة أكثر قوة على الساحة العالمية.

ذكريات صعبة من مونديال 2022

لم تكن المشاركة الأولى لقطر في كأس العالم على قدر التطلعات حيث خاض المنتخب ثلاث مباريات في دور المجموعات تعرض خلالها لثلاث هزائم متتالية.

واكتفى "العنابي" بتسجيل هدف وحيد خلال البطولة، بينما استقبلت شباكه عدة أهداف أدت إلى خروجه المبكر من المنافسات، ليصبح أول منتخب مستضيف يودع البطولة من الدور الأول دون تحقيق أي نقطة.

تطور ملحوظ قبل مونديال 2026

شهد المنتخب القطري تطورًا واضحًا منذ نهاية مونديال 2022، حيث نجح في فرض نفسه كأحد أبرز المنتخبات الآسيوية خلال السنوات الأخيرة.

وجاء تتويج قطر بلقب كأس آسيا في نسختين متتاليتين ليعكس حجم التطور الفني الذي حققه الفريق، سواء على مستوى الأداء الجماعي أو الانضباط التكتيكي، وهو ما يمنح اللاعبين ثقة إضافية قبل خوض تحدي كأس العالم.

يعتمد المنتخب القطري على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والقدرات الفنية العالية، يتقدمهم أكرم عفيف أحد أبرز نجوم الكرة الآسيوية إلى جانب المهاجم المعز علي والمدافع بيدرو ميغيل والقائد المخضرم حسن الهيدوس.

وتأمل الجماهير القطرية أن تلعب هذه العناصر دورا محوريا في قيادة الفريق نحو نتائج إيجابية خلال البطولة.

سويسرا.. اختبار أوروبي صعب

لن تكون مهمة المنتخب القطري سهلة أمام منتخب سويسرا، الذي يعد من أكثر المنتخبات الأوروبية استقرارًا على المستوى الفني خلال السنوات الأخيرة.

ويتميز المنتخب السويسري بالتنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي والقدرة على إدارة المباريات الكبرى، ما يجعل المواجهة اختبارا حقيقيا لقدرات العنابي في بداية مشواره بالمونديال.

بداية قد ترسم ملامح المشوار

تمثل مواجهة سويسرا أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب القطري، إذ إن تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الأولى قد يمنح الفريق دفعة معنوية قوية ويعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

ويأمل الجهاز الفني للعنابي أن ينجح اللاعبون في ترجمة التطور الذي شهدته الكرة القطرية خلال السنوات الماضية إلى نتائج ملموسة على أكبر مسرح كروي في العالم، وتأكيد أن المنتخب بات أكثر جاهزية للمنافسة أمام كبار المنتخبات.

كأس العالم 2026 منتخب سويسرا منتخب قطر مونديال 2022 كأس العالم كأس آسيا

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