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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل 7 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل 7 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان
جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل 7 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان
أ ش أ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 7 عناصر من حزب الله زاعمًا بأنهم كانوا ينشطون من نفق في جنوب لبنان، وذلك في غارات جوية هذا الأسبوع.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن جنود احتياط من اللواء 551 للمظليين رصدوا خليتين مسلحتين من حزب الله تخرجان من النفق، الذي كان يستخدمه الحزب لتخزين الأسلحة وتنفيذ الهجمات.. حسبما جاء في نص البيان.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العناصر قُتلوا في غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات بطائرات مسيرة مفخخة، مضيفًا أن القوات عثرت على أسلحة ومعدات بالقرب من النفق بعد ذلك.
 

جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله جنوب لبنان

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