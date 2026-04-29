«أمريكا 250».. الولايات المتحدة تصدر جوازات سفر تحمل صورة الرئيس ترامب

تعتزم واشنطن إصدار جوازات سفر تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة مرور 250 عامًا على استقلال الولايات المتحدة.

وتُعدّ هذه الوثائق محدودة الإصدار، التي تُسوّق على أنها إحياء للذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، وستُعرض صورة دونالد ترامب على الغلاف الداخلي، محاطة بنص إعلان الاستقلال والعلم الأمريكي، مع توقيعه باللون الذهبي.

وتتضمن صفحة منفصلة اللوحة الشهيرة للآباء المؤسسين وهم يوقعون على الوثيقة نفسها، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانياة.

وصرح تومي بيجوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان له، بأن جوازات السفر ستتميز بـ"تصميم فني مُخصّص وصور مُحسّنة" مع الحفاظ على ميزات الأمان الحالية، واصفًا جواز السفر الأمريكي بأنه "أكثر الوثائق أمانًا في العالم".

وتُشكّل هذه الجوازات جزءًا من احتفالات الإدارة الأمريكية "أمريكا 250"، وهو برنامج يتضمن أيضًا سباق جائزة كبرى في ناشونال مول ومباراة فنون قتالية مختلطة (UFC) في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستصدر عددًا محدودًا من جوازات السفر بمناسبة "الحدث التاريخي"، لكنها لم تُحدد العدد.

صور ترامب في المؤسسات الأمريكية

ويُعدّ هذا الجواز أحدث محاولة من ترامب لنشر صورته على المؤسسات والوثائق الأمريكية، إذ تُزيّن لافتة تحمل صورة الرئيس مبنى وزارة العدل في واشنطن، إلى جانب لافتات أخرى مُعلّقة على مبنى وزارة العمل ووزارة الزراعة، حيث تظهر صورته إلى جانب صورة أبراهام لينكولن تحت عبارة "أمريكا تنمو منذ عام ١٨٦٢".

كما تحمل بطاقة دخول المتنزهات الوطنية لعام ٢٠٢٦ صورة ترامب، إلى جانب صورة جورج واشنطن، تحت عبارة "أمريكا الجميلة".

وبعد أن بدأ الزوار بتغطية صورته بالملصقات احتجاجًا، عدّلت إدارة المتنزهات الوطنية سياستها لتحذيرهم من أن أي تغيير في البطاقة قد يُبطلها.

في غضون ذلك، نشرت دار سك العملة الأمريكية تصاميم أولية لعملة معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة ترامب، كما وافقت لجنة الفنون الجميلة هذا العام على تصميم عملة تذكارية من الذهب عيار 24 قيراطًا تُظهر ترامب بوجه عابس وهو ينحني فوق مكتب.

ويكتمل المشهد بقوس نصر ذهبي يبلغ ارتفاعه 250 قدمًا - يُشار إليه داخليًا باسم "قوس ترامب" - والذي حصل على موافقة مبدئية هذا الشهر على الرغم مما وُصف بأنه ردود فعل سلبية واسعة النطاق من الجمهور.