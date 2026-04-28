قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من اليوم .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة
حلف بالطلاق بأنه لن يزور أمه فهل يقع الطلاق؟.. أمين الإفتاء: عليه كفارة
درون مفخخة إسرائيلية تلاحق سيارة وتنفجر بها على طريق بلدة الحنية
بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل
بريطانيا تستدعي السفير الإيراني لديها
ترامب: إيران في "حالة انهيار" وتريد من واشنطن فتح مضيق هرمز
بعد إيقاف محمد هاني .. مفاجأة في مباراة الأهلي بالقمة أمام الزمالك
إلغاء واسع للرحلات | مطارات أوروبا في خطر لسبب صادم
الحق سجل قبل انتهاء المدة .. شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
لكل عضو دوره.. خالد الجندي: الجوارح تشهد على الإنسان يوم القيامة
إصابة 4 أشخاص فى تصادم 3 سيارات بنجع حمادى .. صور
ضربوا بعض في خلاف عائلي .. التحفظ على هالة سرور وشقيقتها وأسرتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الولايات المتحدة لا ترى أقرب من بريطانيا كحليف استراتيجي

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

سلط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث الضوء على متانة التحالف التاريخي بين البلدين. وذلك من خلال تصريحات حملت رسائل سياسية ورمزية قوية، أكدت أن العلاقات الأمريكية البريطانية “ستستمر إلى الأبد”، وأن الولايات المتحدة لا ترى أقرب من بريطانيا كحليف استراتيجي. 

وألقى الرئيس الأمريكي كلمة ترحيبية بالملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، أشاد خلالها بتاريخ العلاقات الطويل بين البلدين، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحة  في إطار زيارة رسمية اتسمت بطابع دبلوماسي رفيع، وسط تأكيدات متبادلة على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وفي تصريحات لافتة جاءت خلال لقاء جمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالعاهل البريطاني، شدّد ترامب على متانة العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مؤكداً أن “العلاقات بين البلدين تتسم بطابع خاص” وأن “الأمريكيين لم يجدوا منذ تأسيس دولتهم حليفاً أقوى من بريطانيا”.


وأضاف ترامب في تصريحاته التي تصدّرت المشهد أن العلاقات الأمريكية البريطانية ستستمر إلى الأبد، وأن الولايات المتحدة هي أكثر دولة استثنائية عرفها العالم، وليس لها أقرب من البريطانيين”


وتأتي هذه التصريحات في سياق زيارة العاهل البريطاني إلى الولايات المتحدة، والتي حملت طابعاً دبلوماسياً ورمزياً، وهدفت إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في ملفات الأمن والتجارة والتنسيق الدولي.


وبحسب مصادر مطلعة على كواليس اللقاء، فإن المحادثات بين الجانبين اتسمت بأجواء ودية، مع تأكيد متبادل على أهمية “التحالف الخاص” الذي يربط واشنطن ولندن، خصوصاً في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، بما في ذلك الأوضاع في أوروبا وأمن الطاقة والتعاون الدفاعي داخل حلف الناتو.


كما أشارت المصادر إلى أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب بحث ملفات الأمن السيبراني والتطورات في النظام الدولي، وسط تأكيد مشترك على ضرورة الحفاظ على استقرار العلاقات الغربية في مواجهة التغيرات العالمية المتسارعة.


وتعيد تصريحات الرئيس الامريكي التأكيد على ما يُعرف تاريخياً بـ“العلاقة الخاصة” بين البلدين، والتي ظلت أحد أعمدة السياسة الخارجية الأمريكية والبريطانية لعقود، في ظل تعاون وثيق على المستويات السياسية والعسكرية والاستخباراتية.

