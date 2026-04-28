ترامب: الولايات المتحدة لا ترى أقرب من بريطانيا كحليف استراتيجي

سلط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث الضوء على متانة التحالف التاريخي بين البلدين. وذلك من خلال تصريحات حملت رسائل سياسية ورمزية قوية، أكدت أن العلاقات الأمريكية البريطانية “ستستمر إلى الأبد”، وأن الولايات المتحدة لا ترى أقرب من بريطانيا كحليف استراتيجي.

وألقى الرئيس الأمريكي كلمة ترحيبية بالملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، أشاد خلالها بتاريخ العلاقات الطويل بين البلدين، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحة في إطار زيارة رسمية اتسمت بطابع دبلوماسي رفيع، وسط تأكيدات متبادلة على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وفي تصريحات لافتة جاءت خلال لقاء جمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالعاهل البريطاني، شدّد ترامب على متانة العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مؤكداً أن “العلاقات بين البلدين تتسم بطابع خاص” وأن “الأمريكيين لم يجدوا منذ تأسيس دولتهم حليفاً أقوى من بريطانيا”.



وأضاف ترامب في تصريحاته التي تصدّرت المشهد أن العلاقات الأمريكية البريطانية ستستمر إلى الأبد، وأن الولايات المتحدة هي أكثر دولة استثنائية عرفها العالم، وليس لها أقرب من البريطانيين”



وتأتي هذه التصريحات في سياق زيارة العاهل البريطاني إلى الولايات المتحدة، والتي حملت طابعاً دبلوماسياً ورمزياً، وهدفت إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في ملفات الأمن والتجارة والتنسيق الدولي.



وبحسب مصادر مطلعة على كواليس اللقاء، فإن المحادثات بين الجانبين اتسمت بأجواء ودية، مع تأكيد متبادل على أهمية “التحالف الخاص” الذي يربط واشنطن ولندن، خصوصاً في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، بما في ذلك الأوضاع في أوروبا وأمن الطاقة والتعاون الدفاعي داخل حلف الناتو.



كما أشارت المصادر إلى أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب بحث ملفات الأمن السيبراني والتطورات في النظام الدولي، وسط تأكيد مشترك على ضرورة الحفاظ على استقرار العلاقات الغربية في مواجهة التغيرات العالمية المتسارعة.



وتعيد تصريحات الرئيس الامريكي التأكيد على ما يُعرف تاريخياً بـ“العلاقة الخاصة” بين البلدين، والتي ظلت أحد أعمدة السياسة الخارجية الأمريكية والبريطانية لعقود، في ظل تعاون وثيق على المستويات السياسية والعسكرية والاستخباراتية.