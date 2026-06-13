جروسي يكشف عن نواياه في الترشيح أمينا عاما للأمم المتحدة

كشف رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن رغبته في أن يصبح أمينا عاما للأمم المتحدة عبر دبلوماسية هادئة ورصينة بدلا من أسلوب التوبيخ.



وأوضح جروسي في تصريحات له قائلا : "في رأيي، الأمين العام ليس موجودا بوصفه بابا علمانيا أو قاضيا.. الأمين العام موجود لحل المشكلات".

وأضاف: "أنا أؤمن بأمين عام عملي أكثر من أمين عام يكيل الاتهامات للآخرين".

وشدد رافائيل غروسي أمام ممثلي وسائل الإعلام الدولية على أنه بصفته الممثل الأعلى للأمم المتحدة، يجب عليه الحفاظ على الحوار مع كبار الشخصيات السياسية.

واستشهد جروسي بدوره في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا كمثال على نهجه في التعامل مع مثل هذه الملفات.