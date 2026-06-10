الفرنسي جان أرنو مبعوثاً شخصياً للأمين العام للأمم المتحدة لقيادة جهود التهدئة بالشرق الأوسط

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم /الأربعاء/، تعيين الدبلوماسي الفرنسي جان أرنو مبعوثا شخصيا له لقيادة جهود المنظمة الدولية المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط وتداعياته.

وأوضح بيان صادر عن الأمم المتحدة أن أرنو يمتلك نحو 40 عاماً من الخبرة في مجال الدبلوماسية الدولية، مع تركيز على عمليات الوساطة وتسويات السلام، إضافة إلى خبرات واسعة في قيادة بعثات أممية بعدد من مناطق النزاع.

وأشار البيان إلى أن أرنو شغل في الفترة بين 2015 و2018 منصب المندوب الشخصي للأمين العام في محادثات السلام الكولومبية، ثم ممثلاً خاصاً للأمم المتحدة في كولومبيا، حيث أشرف على متابعة تنفيذ اتفاق السلام لعام 2016.

كما تولى خلال الفترة من 2019 إلى 2020 منصب المبعوث الشخصي للأمين العام إلى بوليفيا، وفي عام 2021 عُيّن مبعوثاً خاصاً لشؤون أفغانستان والقضايا الإقليمية.