دار الإفتاء تكشف عن حكم الخروج من المسجد بعد الأذان الموحد

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل المتكرر حول حكم الخروج من المسجد عقب سماع الأذان الموحد، مؤكدة أن هذا النوع من الأذان يُعد صحيحًا من الناحية الشرعية، طالما يتم بثّه بشكل حيّ بعد دخول وقت الصلاة، ويصل صوته إلى المساجد الواقعة في نطاقه، بما يجعله قائمًا مقام الأذان التقليدي في الأحكام.

وأوضحت الدار أن الأصل فيمن يوجد داخل المسجد بعد سماع الأذان هو البقاء انتظارًا لإقامة الصلاة وأدائها جماعة، مشيرة إلى أن الخروج في هذه الحالة دون وجود سبب يُعد أمرًا مكروهًا، لأنه يتعارض مع المقصد الشرعي من الأذان باعتباره نداءً للاستعداد للصلاة.

وبيّنت أن الخروج من المسجد لا حرج فيه إذا كان لسبب معتبر، مثل التوجه لإمامة مسجد آخر، أو إدراك الصلاة في مكان مختلف، أو لظرف ضروري يقتضي المغادرة، مؤكدة أن هذه الحالات تُخرج الفعل من دائرة الكراهة.

وأكدت دار الإفتاء أن تطبيق نظام الأذان الموحّد يأتي في إطار تنظيم الشعائر ومنع تداخل الأصوات بين المساجد، مع الحفاظ على الهدف الأساسي للأذان وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة، مشددة على ضرورة الالتزام بآداب المساجد وتعظيم شعيرة الصلاة وعدم التهاون فيها.

ضوابط أثناء الوجود في المصايف

قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، إن هناك 4 آداب لابد من الحفاظ عليها أثناء الوجود في المصايف، لافتا إلى أن أهم هذه الآداب احترام خصوصية الناس.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خرج على الصحابة المعتكفين بمسجده فى شهر رمضان، وكانوا يقرأون القرآن بصوت خافت، ومع ذلك قال لهم (ألا إنَّ كلَّكم مُناجٍ ربَّه ، فلا يُؤذِينَّ بعضُكم بعضًا)، وهذا الأمر بخصوص العبادة، الصلاة مينفعش الإنسان يؤذى غيره".

وتابع: "الأدب العام فى المصايف احترم خصوصية الناس، ليس لي علاقى بمن حولى بمعنى ابص فى ورقتى، حتى لا اقع فى معصية عدم غض البصر أو التنمر على أحد سواء بالسخرية ".