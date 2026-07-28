(إفريقيا نيوز) : مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم مسلح شمالي نيجيريا

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قتل 30 شخصا على الأقل بينهم 8 أطفال في هجوم شنه مسلحون على قرية في ولاية كادونا شمال غرب نيجيريا.

وذكر موقع (إفريقيا نيوز) اليوم /الثلاثاء/ أن المسلحين أطلقوا النار عشوائيا ، و أضرموا النيران في المنازل..موضحا أنه لم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الهجوم الذي وقع في قرية "ناريدون" التابعة لمقاطعة كاورو الإدارية حتى الآن.

وتعاني مناطق شمال غرب ووسط نيجيريا من فظائع ترتكبها جماعات مسلحة وينشط مسلحون في مساحات واسعة من شمال البلاد، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في القارة السمراء.

وتستفيد هذه الجماعات غالبا من الفدية التي تدفع مقابل إطلاق سراح الرهائن.