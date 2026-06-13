ما هو سبب بداية السنة الهجرية بمحرم والهجرة كانت في ربيع الأول؟

يعد السؤال عن ما هو سبب بداية السنة الهجرية بمحرم ؟، أحد الأسرار الخفية التي قد تحير الكثيرين، وحيث إننا في نشهد هذه الأيام وداع سنة هجرية ونقف على أعتاب سنة هجرية جديدة 1448هـ، وتفصلنا أيام قليلة بل ساعات عن شهر المحرم الهجري، وهو أول شهور السنة الهجرية، فإن ذلك يطرح سؤال عن ما هو سبب بداية السنة الهجرية بمحرم ؟، خاصة وأن الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة كانت في ربيع الأول وليست في المحرم، كما أن كل ما في ديننا بقدر وله حكمة، وهذا ما يعزز الفضول والتساؤل أكثر عن ما هو سبب بداية السنة الهجرية بمحرم ؟، باعتباره أحد خفايا العام الهجري .

ما هو سبب بداية السنة الهجرية بمحرم

أجابت دار الإفتاء المصرية ، عن ما هو سبب بداية السنة الهجرية بمحرم وليس ربيع الأول ؟، بأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وصل إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة.

ونوهت بأن المسلمين يحتفلون في محرم بالعام الهجري وليس الهجرة، حيث إن الهجرة النبوية تحولت لمعنى وليس حدثًا، ونحتفل هنا بالمعنى، والأنبياء هاجروا جميعا قبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم .

وتابعت: و وجود اليمامة التي تبيض وخيوط العنكبوت أمام غار ثور الذى اختبأ فيه سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر الصديق –رضى الله عنه- عندما هاجرًا من مكة إلى المدينة تعد من الروايات التي لا سند على صحتها في الهجرة النبوية.

وأشارت إلى أن هذه الرواية ظهرت مع الإمام الحلبى في كتابه «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون»، ولا نجد لها سندًا في وقتنا الحالي، هذه الرواية من الممكن أنها كان لها سند في الماضي ولكنه ضاع الآن.

وجاء أنه قبل عهد سيدنا عمر بن الخطاب، لم يكن لدى المسلمين تقويم، فقط كانت لديهم الشهور، وبدأت الفكرة حينما بعث سيدنا أبو هريرة برسالة للفاروق عمر -رضي الله عنهما-، يقول له فيها «حدث في رجب» فرد عليه في أي رجب، هل الماضي أو قبل الماضي.

فاختلط الأمر عليهما ومن هنا جاءت فكرة التقويم، و أولى الأفكار التي جاءت للصحابة أن يبدأ التقويم بتاريخ ميلاد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولكن سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال، إن النبي -عليه الصلاة والسلام- ولد في بيئة مشركة تعبد الأصنام، ولم يكن هناك أحداث خاصة بالمسلمين.

فاقترحوا الإسراء والمعراج، أو بداية نزول الوحى على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولكن سيدنا عمر -رضي الله عنه- قال نجعله بهجرة المسلمين، حيث أصبح لهم وطن، وقانون، وحاكم، وأصبحنا نصنع أحداثنا، فاستقروا أن تصبح الهجرة هي بداية التاريخ.

و بعد اختيار الهجرة كحدث للتأريخ، لم يكن من الممكن أن يبدأ العام من شهر ربيع، الذى يعتبر الشهر الثالث، فتعداد الشهور وترتيبها كان مؤرخًا بالفعل، ولذلك تمت تسمية العام بالهجري، وعد السنوات منذ الهجرة.

واتفقوا أو اجتمعوا بلغة الفقه أن تكون بداية السنة الهجرية في محرم، وخصوصًا أن المسلمين كانوا بدأوا الهجرة بالفعل قبل النبي -صلى الله عليه وسلم- فالنبي هاجر في ربيع الأول، ولكن هناك مسلمين هاجروا قبله بفترات طويلة.

لماذا بداية العام الهجري في محرم

ورد السر في جعل شهر المحرم هو أول السنة الهجرية مع أن الهجرة النبوية الشريفة لم تكن فى المحرم وكانت فى ربيع، حيث كان سيدنا عمر بن الخطاب "رضى الله تعالى عنه" بعد أن جمع الصحابة يقول إن الله جعل شهر المحرم أول السنة الهجرية لأنه الشهر الذي يلي شهر الحج مباشرة، حيث يعود الناس من الحج وقد غفر الله لهم ذنوبهم وقد بدأوا حياةً جديدة كلها أمل وصدق مع الله فكانت هذه سنة عُمرية.

وورد أن الحكمة من أن المولى عز وجل افتتح السنة الهجرية بشهر حرام وهو «المحرم» واختتمها بشهر حرام وهو «ذى الحجة» هو أنه بعد هذا الموسم المبارك والمغفرة العظيمة من الله تعالى نبدأ شهر المحرم وفيه أيام معظمة.

وقال أبو عثمان النهدي وهو من السلف الصالح كانوا يعظمون العشر الأولى من شهر الله المحرم والعشر الأولى من شهر ذى الحجة والعشر الأواخر من رمضان، فعلينا أن نكثر من الأعمال الصالحة ومن ذكر الله تعالى ومن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم).

بداية العام الهجري 1448

تستطلعَ دارُ الإفتاءِ المصريةُ ، هلال العام الهجري الجديد، وهلالَ شهرِ المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس بعد غد الإثنين التاسعِ والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق الخامس عشر من شهر يوليو لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وذلك لتحدد بداية العام الهجري الجديد 1448هـ ، وأول أيام العام الهجري الجديد أي غرة شهر المحرم لعام 1448هـ، ما إذا كانت يوم الثلاثاء أو الأربعاء ، وفي حال لم تثبت رؤية الهلال يوم الإثنين، فإنه سيكون الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي الحجة .

ويكون الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026 م هو غرة المحرم لعام 1448 وأول أيام العام الهجري الجديد 1448، و يتحقَّقَ لدى دار الإفتاء شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية الهلالِ بالعين المجردة.