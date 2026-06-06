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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

متى رأس السنة الهجرية الجديدة 1448؟ اعرف موعد إجازتها

متى رأس السنة الهجرية؟
متى رأس السنة الهجرية؟
أمل فوزي

يبحث الكثيرون الآن عن متى رأس السنة الهجرية 2026؟ حيث يجمع شهر ذي الحجة الهجري رحاله وقد مضى ثلثاه  ويستعد لوداعنا ليضعنا على عتبة عام هجري جديد، فنشهد اليوم العشرين من ذي الحجة 1447  هـ، والذي لم يتبق على رحيله سوى أيام قليلة، ومن ثم فالجميع يهتم بمعرفة متى رأس السنة الهجرية الجديدة 1448، لأنها قد تحمل معها حالاً جديدًا وقدرًا أجمل وقد تأتينا بأحلامنا الضائعة جميعًا، وقد تكون بداية جديدة، فضلاً عن أنها يوم إجازة رسمية من العمل، وهناك أسباب أخرى كثيرة تجعلنا نبحث عن متى رأس السنة الهجرية 1448.

متى رأس السنة الهجرية 1448

تحدد دار الإفتاء المصرية متى رأس السنة الهجرية الجديدة 1448، من خلال استطلاع هلال شهر المحرم وهو أول شهور العام الهجري الجديد 1448، وذلك بعد غروب شمس يوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري لعام 1447، و15 يونيو  2026 م، للتحقق مما إذا كان شهر ذي الحجة الهجري 29 يومًا.

وحينها يكون الاثنين 15 يونيو 2026 هو آخر أيام العام الهجري 1447، ويوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 هو أول أيام شهر المحرم وبداية السنة الجديدة.

أما إذا لم تثبت رؤية الهلال، فيكون الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي الحجة الهجري 1447 هـ، ويكون يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026 هو غرة شهر المحرم أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448هـ.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها تحديد متى رأس السنة الهجرية الجديدة 1448، وبداية الشهور الهجرية كافة من خلال استطلاعها هلال الشهر الهجري، عن طريق لجانها الشرعية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

 

موعد رأس السنة الهجرية

ورد بحسب الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن موعد غرة شهر المحرم، وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448 هو يوم الثلاثاء 16 يونيو وهو أول أيام شهر محرم 1448 هـ، حيث من المتوقع فلكيًا أن يأتي شهر ذو الحجة غير مكتمل ليكون 29 يومًا.

وإذا لم  تثبت الرؤية يوم 29 ذو الحجة خلال استطلاع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم، فإن شهر ذو الحجة يكون مكتملا 30 يومًا، وعليه يكون يوم الثلاثاء 16 يونيو هو المتمم لشهر ذي الحجة، ويكون موعد رأس السنة الهجرية 2026 وأول أيام شهر المحرم هو يوم الأربعاء 17 يونيو.  

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة، وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

 ويلاحظ كذلك وجود فترة زمنية لمكوث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم «يوم الرؤية» في بعض الدول العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكوث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم.

 

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026

توافق إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، وتعد أول إجازة رسمية يحصل عليها الموظفون بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. 

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة خلال الفترة المقبلة القرار النهائي بشأن موعد تطبيق الإجازة، سواء بالإبقاء عليها في موعدها الأصلي أو ترحيلها إلى يوم الخميس، وفق السياسة المتبعة في ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع.

 

ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية

في حال صدور قرار بترحيل إجازة رأس السنة الهجرية من يوم الأربعاء إلى الخميس، سيحصل العاملون على عطلة متصلة لمدة 3 أيام تشمل الخميس والجمعة والسبت، ما يمنح الموظفين فرصة للاستفادة من إجازة طويلة.

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