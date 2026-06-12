لجلب المصالح.. خطيب المسجد النبوي يوصي بـ5 أعمال في نهاية العام الهجري

قال الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي، إننا في مشارف نهاية عام هجري من هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- لذا ينبغي استحضار الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة.

في مشارف نهاية عام هجري

وأوضح " آل الشيخ " خلال الجمعة الأخيرة من شهر ذي الحجة والعام الهجري اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن الهجرة النبوية الشريفة تمثل منهجًا متكاملًا في بناء الفرد والمجتمع ومواجهة التحديات وتحقيق مصالح الدين والدنيا.

وأكد أنه من المتحتّم على كل مسلم أن يكون دائمًا على تذكّر لسيرة المصطفى -عليه الصلاة والسلام-، لقوله تعالى: (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ).

وأضاف أن من جوانب سيرته العطرة المطهرة حادثة الهجرة بما اشتملت عليه من مصاعب ومشاق وابتلاءات وما وقع فيها، وما حملته من دروس في حياة الأفراد والمجتمعات.

وأكد أن هذا المنهج يجب على أمة الإسلام أن تتخذه نبراسًا تهتدي به، وأن تفهم أسراره وتعي دلالاته ومقاصده، منوهًا بأن الأمة لن تتمكن من الوصول إلى حلول ناجحة لمشكلاتها أو تجاوز أزماتها وتحدياتها إلا من خلال قراءة واعية لوحي الله تعالى.

الاهتداء بهدي النبي

وتابع: والاهتداء بهدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، والاعتماد على الفهم الصحيح والتحليل الدقيق والعميق، مع التثبت مما ورد في سيرته العطرة -صلى الله عليه وسلم- واستلهام ما تحمله من دروس وعبر.

وأفاد بأن حادثة الهجرة الشريفة لتحمل دروسًا عظيمة، وعبرًا منيرة يكمن فيها جلب المصالح وتكثيرها، ودفع المفاسد وتقليلها في شؤون الدنيا والدين معًا، موضحًا أن سيرة نبينا -صلى الله عليه وسلم- في جميع مراحلها تحمل مقاصد أصيلة وأخرى تبعية فرعية.

ونبه إلى أن غايتها الكبرى وأهدافها العظمى تحقيق توحيد الله جل وعلا في ربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته، مبينًا أن جميع مراحل السيرة النبوية، ومنها الهجرة، قامت على إعلان التوحيد وشواهده، ومحاربة الشرك وظواهره.

وأشار إلى أنه لم ينصرف النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه في أي حال من الأحوال، سواء أثناء الهجرة، أو بعد وصوله إلى المدينة، مشيرًا إلى أن التوحيد هو الأصل الذي ينبغي أن يُعنى به في كل زمان ومكان، وأن يكون الاهتمام به أولًا وآخرًا.

وشدد على أن الواجب على المسلمين أن يفردوا الله سبحانه بالتعظيم التام والإجلال الكامل، وأن يتجنبوا كل ما ينافي التذلل والخضوع والاستسلام له وحده، مع قطع جميع العلائق التعبدية عن المخلوقات، والالتزام بالتعلق بالله الخالق العظيم وحده الذي بيده النفع والضر.

الواجب على المسلمين

واستشهد بقوله تعالى: (إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)، لافتًا إلى أن متابعة سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- سبب للهداية والأمن والفلاح، والسعادة في الدارين.

ونوه بأن الخوف والضلال والشقاء في الدنيا والآخرة إنما يكون في مخالفة هدي النبي الكريم والرسول الأمين، لقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ).

وألمح إلى أن ما تعانيه الأمة اليوم من الاختلاف والتخبط في الدين، وما وقعت فيه من الفتن والتفرق والتحزب والتعصب الذميم، إنما هو نتيجة مخالفة طريق السنة النبوية التي كان عليها الصحابة والتابعون، والانحراف إلى اتباع الأهواء والبدع.

واستطرد: وسلوك الرأي المذموم، وانتهاج المسالك الكلامية والطرق العقلية، داعيًا أمة الإسلام وعلماءها إلى لزوم السنة والاجتماع عليها والتحلي بها قولًا وعملًا، لذا من الأهمية التثبت فيما يُنقل من أحداث السيرة النبوية.

ولفت إلى أن بعض ما يُروى في حادثة الهجرة النبوية يشتمل على روايات ضعيفة وغير ثابتة، داعيًا إلى الرجوع إلى كتب السنة المعتبرة والتحري قبل نشر أو تداول أخبار السيرة، لا سيما في ظل تيسر الوصول إلى أقوال أهل العلم المعتبرين فيما يُروى ويُذكر من أحداثها.

