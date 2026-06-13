سعر روكس اداماس 2026 في السوق السعودي.. بتصميم عملاق

تدخل روكس أداماس 2026 السوق السعودي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تضم حزمة من التجهيزات تجمع بين المساحات الواسعة والتقنيات الحديثة، مع الاعتماد على نظام دفع كهربائي بمدى موسع بتقنيات REEV.

أبعاد روكس اداماس 2026

تعتمد روكس أداماس 2026 على هيكل ضخم من فئة SUV، حيث يبلغ طول السيارة 5.298 متر، فيما يصل عرضها إلى 1.985 متر، بينما يبلغ ارتفاعها 1.856 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.010 متر، وتستفيد السيارة من خلوص أرضي يبلغ 272 ملم، كما يصل وزنها إلى 2745 كيلوجرامًا دون ركاب.

روكس اداماس 2026

تأتي روكس اداماس 2026 بعجلات قياس 21 بوصة في الأمام والخلف، بما يتناسب مع أبعاد السيارة الكبيرة، بينما تقدم بإضاءة تعتمد بالكامل على تقنية LED، سواء في المصابيح الأمامية أو الخلفية، إضافة إلى وحدات الإضاءة النهارية، وشبكة كبيرة بالمقدمة، والتي تأتي بمظهر مدبب.

روكس اداماس 2026

محرك وأداء روكس اداماس 2026

تعتمد روكس أداماس 2026 على تقنية REEV أو ما يعرف بنظام الدفع الكهربائي ذي المدى الموسع، والذي يجمع بين مزايا القيادة الكهربائية وإمكانية تعزيز مدى التشغيل عبر محرك مخصص لدعم البطارية، وتضم المنظومة محركين كهربائيين يعملان مع نظام دفع رباعي 4WD.

روكس اداماس 2026

كما تعتمد السيارة على محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر يعمل كموسع للمدى، بينما تنتقل القوة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وتولد المنظومة الحركية قوة إجمالية تبلغ 469 حصانًا، في حين يصل عزم الدوران إلى 740 نيوتن متر.

روكس اداماس 2026

وتعتمد السيارة روكس اداماس 2026 على بطارية بسعة 56.01 كيلوواط ساعة، مع إمكانية شحنها عبر التيار المتردد AC من 0 إلى 100% خلال 8 ساعات و48 دقيقة، ورغم الحجم الكبير الذي تنتمي إليه السيارة، فإن روكس أداماس تستطيع التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثانية فقط، كما تصل سرعتها القصوى إلى 190 كيلومترًا في الساعة.

روكس اداماس 2026

سعر روكس أداماس 2026 في السعودية

تقدم روكس أداماس موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 290 ألف ريال.