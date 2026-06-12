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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جيلي تستعد لتقديم إمجراند i-HEV الجديدة عالميًا

جيلي إمجراند i-HEV
جيلي إمجراند i-HEV
صبري طلبه

تستعد جيلي للكشف عن نسخة إمجراند i-HEV الهجينة في السادس عشر من يونيو الجاري داخل السوق الصيني، حيث تعزز العلامة الصينية من تواجدها عبر واحدة من أشهر طرازات السيدان التي قدمتها، إلى جانب الاعتماد على نظام الدفع الكهربائي المساعد. 

جيلي إمجراند i-HEV والمنظومة الهجينة

تعتمد جيلي إمجراند i-HEV على نظام دفع هجين يجمع بين محرك بنزين ومحركين كهربائيين، ما يمنح السيارة قوة إجمالية تصل إلى 308 أحصنة، ويرتبط هذا النظام بناقل حركة أوتوماتيكي، وتعتمد السيارة على قدرات السير باستخدام الطاقة الكهربائية فقط حتى سرعة 66 كيلومترًا في الساعة.

جيلي إمجراند i-HEV

 كما تسجل السيارة تسارعًا من 0 إلى 30 كيلومترًا في الساعة خلال 1.84 ثانية فقط، وتركز إمجراند i-HEV بشكل واضح على الكفاءة، حيث يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 26.1 كيلومترًا لكل لتر تقريبًا، وهو رقم يعكس قدرة النظام الهجين على تحقيق توازن بين الأداء والاستهلاك. 

جيلي إمجراند i-HEV

تصميم جيلي إمجراند i-HEV

تأتي السيارة جيلي إمجراند i-HEV بهوية تصميمية تعتمد على مقدمة مدببة تعكس الطابع الانسيابي، إلى جانب مصابيح أمامية حادة تعمل بتقنية LED بمظهر أكثر حداثة، كما حصلت السيارة على جنوط رياضية كبيرة الحجم، بالإضافة إلى مفهوم خماسي الأبواب عند حساب مساحة التخزين الخلفية.

جيلي إمجراند i-HEV

تجهيزات جيلي إمجراند i-HEV

تقدم جيلي إمجراند i-HEV بيئة قيادة تعتمد على الطابع الرقمي، حيث تتوفر عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بعدد من أنظمة السيارة أثناء القيادة، كما تضم المقصورة شاشتين، الأولى مخصصة لعرض بيانات القيادة أمام السائق، بينما تأتي الثانية في منتصف لوحة القيادة للتحكم في أنظمة الترفيه والمعلومات.

جيلي إمجراند i-HEV

وتدعم السيارة نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، نظام ترفيهي صوتي، إلى جانب مجموعة من أنظمة الحماية ومساعدة السائق التي تشمل تقنيات المكابح ابرزها مانع الانغلاق، والتوزيع الالكتروني، مثبت سرعة، وسائد هوائية، حساسات حركة، كاميرا لسهولة الاصطفاف.

جيلي إمجراند i HEV إمجراند i HEV جيلي إمجراند i HEV مواصفات جيلي إمجراند i HEV

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