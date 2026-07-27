مستقبل وطن يطالب ببرنامج وطني لإعداد كوادر المحليات قبل إجراء الانتخابات

أكد المهندس روحي العربي، الأمين المساعد لأمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بخطوات جادة نحو استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية، بما يعزز مسار اللامركزية، ويرفع كفاءة الإدارة المحلية، ويوسع المشاركة الشعبية في صنع القرار.

وأوضح العربي في بيان صحفي أن التوجيهات الرئاسية بشأن تنشيط الحياة السياسية وتأهيل الكوادر تعكس اهتمام الدولة بإعداد جيل جديد من القيادات المحلية القادرة على ممارسة دورها الرقابي والتنموي، مشيرًا إلى أن المجالس المحلية تمثل شريكًا أساسيًا في متابعة أداء الأجهزة التنفيذية، ونقل احتياجات المواطنين، ودعم جهود التنمية.

ودعا العربي إلى إطلاق برنامج وطني احترافي لتأهيل كوادر الإدارة المحلية، يستهدف الشباب والراغبين في الترشح للمجالس المحلية، على أن يشمل التدريب على الجوانب الدستورية والقانونية، والأدوات الرقابية، والتخطيط المحلي، وإدارة الموازنات، ومهارات القيادة والتواصل المجتمعي، إلى جانب تطبيقات عملية تحاكي عمل المجالس المحلية.

واختتم العربي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تجربة المجالس المحلية لا يعتمد فقط على إجراء الانتخابات، بل يتطلب إعداد كوادر مؤهلة تمتلك الكفاءة والخبرة، بما يسهم في بناء منظومة إدارة محلية حديثة تدعم رؤية الدولة والجمهورية الجديدة، وتلبي تطلعات المواطنين.