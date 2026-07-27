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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن: إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 يعكس ثقة المؤسسات الدولية

هاني عبد السميع
هاني عبد السميع
عبد الرحمن سرحان

قال هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، إن انطلاق مؤتمر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 – مصر، يعكس المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها مصر على خريطة الاستثمار الإقليمية والدولية، ويؤكد حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية واستعراض ما حققته من تطورات في مناخ الاستثمار.

وأكد «عبد السميع»، في بيان، اليوم الاثنين، أن استضافة هذا الحدث تمثل رسالة ثقة في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي يستهدف تعزيز تنافسية السوق، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

مصر في صدارة الوجهات الاستثمارية الواعدة

وأوضح أن التعاون بين وزارات الاستثمار والخارجية، إلى جانب الشراكة مع الأونكتاد، يعكس نهجًا مؤسسيًا متكاملًا يقوم على توحيد الجهود للترويج للفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، وإبراز المزايا التنافسية التي تجعلها وجهة واعدة للاستثمارات في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الصناعة، والطاقة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الأخضر.

وأضاف أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن تقرير الاستثمار العالمي يُعد من أهم المؤشرات الدولية التي يتابعها المستثمرون وصناع القرار، لما يتضمنه من تقييمات وتحليلات لحركة الاستثمار الأجنبي المباشر واتجاهاته عالميًا، مشيرًا إلى أن استعراض التقرير في القاهرة يعكس اهتمام الدولة بالشفافية، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير السياسات الاستثمارية.

وأشار إلى أن محافظة البحر الأحمر تمثل نموذجًا للفرص الاستثمارية الواعدة، لما تمتلكه من مقومات سياحية واقتصادية ومشروعات تنموية، مؤكدًا أن استمرار تحسين مناخ الاستثمار سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى المحافظات، بما يحقق تنمية متوازنة ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.

وشدد «عبد السميع» على أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث البنية التشريعية والرقمية المرتبطة بالاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما أسهم في رفع جاذبية السوق المصرية، رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وأكد أن إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 – مصر يمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار بين الحكومة والمؤسسات الدولية ومجتمع الأعمال، واستعراض النجاحات التي حققتها مصر في ملف الاستثمار، إلى جانب البناء على التوصيات التي يتضمنها التقرير، بما يدعم جهود الدولة في جذب استثمارات نوعية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.

مستقبل وطن الاستثمار العالمي الوجهات الاستثمارية الاقتصاد الأخضر الاقتصاد المصري

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