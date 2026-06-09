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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات شانجان هنتر 2026.. كم يبلغ سعرها؟

شانجان هنتر 2026
شانجان هنتر 2026
صبري طلبه

تقدم شانجان الصينية مجموعة كبيرة من الاصدارات المتنوعة في السوق السعودي، ومنها النسخة هنتر 2026، والتي تنتمي إلى فئة شاحنات البيك أب.

أبعاد شانجان هنتر 2026

يبلغ طول السيارة شانجان هنتر 2026 نحو 5.33 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.93 متر وارتفاعها إلى 1.835 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.18 متر، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1950 كيلوجرامًا.

شانجان هنتر 2026

محرك شانجان هنتر 2026

زودت شانجان هنتر 2026 بمحرك ديزل تيربو مكون من 4 أسطوانات بسعة 2.5 لتر، ويولد المحرك قوة تبلغ 143 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 420 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، كما تتوفر السيارة بخيارات تشمل نظام الدفع الخلفي أو نظام الدفع الرباعي.

تجهيزات شانجان هنتر 2026

حصلت السيارة على مجموعة من التجهيزات حيث تأتي شانجان هنتر بشاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تضم السيارة شاشة عدادات بقياس 7.5 بوصة، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي، مقود حركة متعدد الوظائف.

شانجان هنتر 2026

تأتي شانجان هنتر 2026 بمجموعة من أنظمة الأمان حيث تشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني، كما تضم السيارة وسائد هوائية للحماية، إلى جانب حساسات ركن وكاميرا.

أسعار شانجان هنتر 2026 في السوق السعودي

تتوفر شانجان هنتر موديل 2026 في السعودية بعدة فئات تختلف بحسب التجهيزات وأنظمة الدفع، حيث تبدأ الأسعار من 88,999 ريال، فيما تصل إلى 107,999 ريال للفئات الأعلى تجهيزًا

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