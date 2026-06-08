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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

باجي كربون.. سيارة بدون أبواب للرحلات الصيفية

باجي كربون
باجي كربون
صبري طلبه

أزاحت برادو الإيطالية ، الستار عن أولى مركباتها الإنتاجية، والتي تحمل اسم كربون باجي، وتعمل هذه المركبة على تقديم تجربة قيادة مختلفة لعشاق الرحلات الصيفية والطرق الرملية، مع الاعتماد على تصميم يجمع بين البساطة الميكانيكية والطابع العصري.

تصميم سيارة باجي كربون

اعتمدت برادو تصميم يركز على روح الانطلاق والمغامرة، حيث جاءت كربون باجي بهيكل مفتوح يبرز طبيعتها المخصصة للقيادة الترفيهية، ويبلغ طول المركبة 3.31 متر، ما يمنحها أبعاداً مدمجة تساعد على الحركة بسهولة في المسارات الرملية والطرق الضيقة.

 باجي كربون

ويظهر الطابع الكلاسيكي بوضوح من خلال المصابيح الأمامية الدائرية والتفاصيل الخارجية البسيطة، في حين يضيف السقف القماشي لمسة، كما زودت السيارة بعجلات كبيرة الحجم مصممة للتعامل مع التضاريس المتنوعة، مدعومة بجنوط تحمل تصميماً مستقبلياً، وبهيكل أحادي.

 باجي كربون

تجهيزات باجي كربون

حرصت برادو على تزويد مركبتها الجديدة بمجموعة من المكونات التي تدعم الاستخدام الترفيهي خارج الطرق الوعرة والرملية، وتعتمد كربون باجي على نظام مكابح قرصية في جميع العجلات الأربع، كما تم تجهيزها بممتصات صدمات قابلة للتعديل، وتساهم هذه التجهيزات في تعزيز الراحة والثبات عند عبور المسارات الرملية أو الطرق الوعرة.

 باجي كربون

مقصورة باجي كربون

تتميز المقصورة الداخلية بتصميم عملي بعيد عن التعقيد، حيث توفر مساحة مخصصة لشخصين في المقدمة مع وجود مقاعد إضافية بسيطة في الجزء الخلفي، وتضم المقصورة لوحة وسطية للمساعدة والتحكم، إلى جانب عجلة قيادة خشبية تمنح المقصورة طابعاً كلاسيكياً يتماشى مع هوية المركبة.

 باجي كربون

محرك وأداء باجي كربون

توفر برادو كربون باجي بخيارين من المحركات، حيث تعتمد النسخة الأساسية على محرك سعة 1.8 لتر قادر على إنتاج 85 حصاناً، أما النسخة الأعلى فتأتي بمحرك سعة 2.0 لتر يرفع القوة إلى 110 أحصنة.

برادو باجي كربون سيارة باجي كربون السيارة باجي كربون السيارة باجي كربون الرياضية

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