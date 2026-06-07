بقوة 483 حصانًا.. المواصفات الكاملة لـ جينيسيس GV60 موديل 2026

تعزز جينيسيس من تواجدها عالميًا عبر إصدارات تعتمد على الطاقة الكهربائية، ومنها السيارة GV60 Performance موديل 2026، التي تمثل أحد أبرز طرازات العلامة الكورية في فئة الكروس أوفر الكهربائية.

تصميم جينيسيس GV60 موديل 2026

جاءت جينيسيس GV60 موديل 2026 بخطوط انسيابية مع ملامح حادة بالمقدمة، ويبلغ طول السيارة 4,545 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,890 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,580 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,900 مم، وتعتمد السيارة على منظومة إضاءة كاملة بتقنية LED في الأمام والخلف، مع مصابيح نهارية تعمل بالتقنية نفسها، كما زودت بسقف بانورامي زجاجي.

جينيسيس GV60

جينيسيس GV60 موديل 2026 والأداء الفني

تعتمد GV60 Performance 2026 على نظام دفع كهربائي متطور يتكون من محركين كهربائيين يعملان معًا لتوفير نظام دفع كلي للعجلات، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 483 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 700 نيوتن متر.

جينيسيس GV60

وتتصل المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو النظام الشائع في السيارات الكهربائية الحديثة، وتستطيع السيارة جينيسيس GV60 موديل 2026 الانطلاق من السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4 ثوانٍ فقط.

وتستفيد السيارة من بطارية بسعة 84 كيلوواط ساعة، كما تدعم GV60 Performance حلول شحن متعددة تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة، إذ يمكن شحن البطارية عبر الشحن المتردد من 10 إلى 100% خلال 7 ساعات و20 دقيقة تقريبًا، أما عند استخدام الشحن السريع بالتيار المستمر، فتتمكن البطارية من الانتقال من 10 إلى 80% خلال 18 دقيقة فقط.

جينيسيس GV60

ابرز تجهيزات جينيسيس GV60 موديل 2026

تشمل التجهيزات نظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، إلى جانب تقنيات مراقبة المنطقة العمياء وتجنب الاصطدام بالمركبات الموجودة في تلك المناطق، ونظام المساعدة على البقاء داخل المسار والتنبيه عند مغادرته، بالإضافة إلى مساعد القيادة على الطرق السريعة ونظام مراقبة إجهاد السائق وقراءة السرعات المرورية.

جينيسيس GV60

وتدعم السيارة أيضًا حساسات ركن أمامية وخلفية، مع كاميرات خارجية ، وخاصية ركن السيارة عن بعد باستخدام الريموت، والتحذير من حركة المرور الخلفية، إلى جانب نظام تثبيت سرعة متكيف، ومنظومة الوسائد الهوائية، وانظمة المكابح.

وتأتي السيارة بشاشة ضخمة بقياس 27 بوصة تجمع بين وظائف المعلومات والترفيه وعرض البيانات الخاصة بالقيادة، كما تدعم الشاشة أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إضافة إلى نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، ونظام صوتي يضم 17 سماعة، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وبمقاعد كهربائية.