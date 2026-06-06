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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تكشف الستار عن كورولا GRMN.. بقدرات عالية الأداء

تويوتا كورولا GRMN
تويوتا كورولا GRMN
صبري طلبه

كشفت تويوتا عن كورولا GRMN الجديدة، لتتربع على قمة فئات كورولا الرياضية من حيث الأداء والتجهيزات المخصصة للقيادة الديناميكية.

ويأتي هذا الإصدار كامتداد لجهود تطوير نسخ أكثر تخصصاً تستهدف عشاق القيادة الرياضية، مع حزمة واسعة من التحسينات الميكانيكية والهوائية.

تويوتا كورولا GRMN

وخضعت السيارة الجديدة لسلسلة طويلة من الاختبارات والتجارب قبل الكشف الرسمي عنها، حيث ركزت تويوتا على اختبار قدراتها في ظروف قيادة متنوعة تجمع بين الاستخدام العادي ومتطلبات الحلبات. 

وشملت مراحل التطوير تجارب مكثفة على حلبة نوربورغرينغ الألمانية الشهيرة، بالإضافة إلى مشاركات عملية في سباقات التحمل داخل اليابان، ابرزها فعاليات سوبر تاي كيو.

كورولا GRMN بمحرك ثلاثي الأسطوانات 

زودت السيارة كورولا GRMN بمحرك تيربو بسعة 1.6 لتر يتكون من ثلاث أسطوانات، وهو المحرك الذي حصل على مجموعة من التحديثات بهدف رفع مستوى الأداء مقارنة ببعض الإصدارات الرياضية الأخرى.

تويوتا كورولا GRMN

وتبلغ القوة الإجمالية للمحرك 300 حصان، فيما يصل عزم الدوران إلى 415 نيوتن متر، ما يمنح السيارة قدرة أكبر على التسارع، ويرتبط المحرك بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، كما تعتمد على نظام الدفع الكلي للعجلات.

تصميم كورولا GRMN

لم تقتصر التعديلات على الجانب الميكانيكي فقط، بل شملت أيضاً تطويراً شاملاً للعناصر الديناميكية الخارجية، وعملت تويوتا على تحسين تدفق الهواء حول الهيكل بهدف تعزيز الثبات عند السرعات المرتفعة وتقليل تأثير مقاومة الهواء، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أداء السيارة أثناء القيادة الرياضية.

تويوتا كورولا GRMN

حصلت كورولا GRMN على مجموعة من القطع المصنوعة من ألياف الكربون، وتظهر هذه اللمسات في عدة أجزاء من الهيكل الخارجي، ما يمنح السيارة مظهراً أكثر رياضية، حيث زودت بجناح خلفي رياضي، إلى جانب صادمات أمامية وخلفية أعيد تصميمها مع فتحات تهوية إضافية.

وتم تجهيز السيارة كورولا GRMN بإطارات ميشلان بايلوت سبورت كاب 2، مع عتبات جانبية بارزة ورفارف ذات تصميم رياضي، ومنظومة  المصابيح الأمامية العاملة بتقنية LED، إلى جانب التصميم الحاد الذي يعطي السيارة طابع يتسم بالشراسة.

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