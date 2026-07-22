المطران جورج شيحان يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة، وجهاز الشرطة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، وذلك باسم الآباء الكهنة والرهبان وأبناء الإيبارشية وكافة مؤسساتها.

وأشاد المطران شيحان بتضحيات حماة الوطن في الحفاظ على هوية مصر وصون أمنها واستقرارها، مؤكدًا أن ثورة 23 يوليو ليست مجرد حدث سياسي في التاريخ المعاصر، بل تجسيد لإرادة الشعب المصري وتلاحمه مع قواته المسلحة من أجل الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية.

وأضاف أن هذا اليوم سيظل رمزًا لعزة الوطن وكرامته، مشيرًا إلى أن استلهام مبادئ الثورة يرسخ مواصلة العمل خلف القيادة السياسية نحو تحقيق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

نموذجًا في الولاء والإخلاص

وأكد أن الملحمة الوطنية التي سطرتها القوات المسلحة في 23 يوليو ستظل نموذجًا في الولاء والإخلاص والتضحية، لافتًا إلى أن ما تشهده مصر من إنجازات ومشروعات قومية يُعد امتدادًا لمسيرة البناء والسيادة الوطنية.

وفي ختام بيانه، رفع المطران جورج شيحان الصلاة إلى الله أن يحفظ مصر قيادةً وجيشًا وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، لتظل دائمًا منارة للخير والسلام والمحبة.