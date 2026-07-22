أم تستغيث: بنتي هتعيد السنة عشان المدرسة نسيت تعرفنا ان لها "دور ثاني دين"

استغاثت مروة طرابيك ولية أمر تلميذة في 3 ابتدائي اسمها أروى حسن بمدرسة بليغ الابتدائية بمدينة الابراهيمية بمحافظة الشرقية ، بوزير التربية والتعليم قائلة "مستقبل بنتي هيضيع وهتعيد السنة بسبب اهمال الموظفين".

وقالت والدة التلميذة في استغاثة عبر فيس بوك: “بنتي في 3 ابتدائي والمفروض كانت تطلع رابعة ابتدائي مع زمايلها، لكن اتفاجئنا من زميلتها بعد امتحانات الدور التاني ان بنتي كان عندها دور تاني في مادة الدين والمدرسة ما أخطرتناش ان في دور تاني ولا اتصلوا، مع العلم ان رقم ولي أمر البنت في الملف عندهم”.

وقالت الأم: ذهبت 3 مرات للمدرسة لمحاولة استلام نتيجة بنتي، أول مره قالوا لي مينفعش المدرسة متسلمة لامتحانات 3 اعدادي ، والمرتين التانيين روحت ومعرفتش ادخل المجمع اصلا بسبب امتحانات الثانوية العامة.

واستكملت الأم : اول ماعرفت الخبر من زميلتها اتصلت بموجه اللغة العربية قال دي مش مشكلتنا كده البنت هتعيد السنة على مادة الدين، وده جدول وزارة مينفعش احط لها امتحان لوحدها.. وتاني يوم روحت لمدير الادارة قال مافيش حاجة بايدي اعملها، وكل الي اقدر عليه انك تكتبيلي شكوي بالي حصل وانا هتصرف".

وقالت الأم: مدير الإدارة حاول يكلم وكيل الوزاره علشان يشوف حل، لكن قاله ان البنت كانت متغيبه بسبب انها كانت في المستشفى ومقالش انه ف خطأ في الادارة ولا طلع نفسه غلطان، وكان رد وكيل الوزاره ان في حل واحد فقط أن البنت تمتحن ف محافظة تانية جدولها مختلف عن الشرقية، ويكون امتحان الدين النهاردة ، قولنا ماشي قال نشوف السنبلاوين، ولكن طلع كان امتحانهم امبارح مع الشرقية ومحلش برضو ولا عمل اي حاجة ، ولما اتصل بمدير مدرسة بليغ الابتدائية سألها قال انتي بعتي اخطار مرديتش ، فكرر السؤال تاني ردت قالت معرفش!.

وأخيرا قالت الأم: “أنا بنتي مستقبلها هيضيع وهتعيد السنة تاني بسبب اهمال شويه موظفين”.