الأنبا باسيليوس يستقبل الأنبا توما في فعاليات الندوة التكوينية الثالثة لخدام الإيبارشية

استقبل نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، في إطار فعاليات الندوة التكوينية الثالثة لخدام وخادمات الإيبارشية.

سر الزواج المقدس

تقام فعاليات الندوة التكوينية تحت إشراف وتنظيم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، وذلك بمبنى الخدمات والتكوين، بسمالوط، في الفترة من التاسع عشر، وحتى الرابع والعشرين من يوليو الجاري.

وقدم نيافة الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية للحاضرين، رحب فيها بنيافة الأنبا توما، الذي ألقى محاضرة بعنوان "سر الزواج المقدس".