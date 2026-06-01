سعر ومواصفات تويوتا كراون 2026 في السعودية.. صور

تشهد فئة السيارات الهجينة في السوق السعودي منافسة متزايدة خلال الفترة الحالية، نظرًا لقدرات تلك الطرازات والتي تجمع بين كفاءة استهلاك الوقود والتجهيزات التقنية الحديثة.

وتواصل تويوتا تقديم كراون 2026 باعتبارها واحدة من أبرز سياراتها المزودة بمنظومة دفع هجينة، حيث تأتي السيارة بمجموعة من أنظمة السلامة المتطورة والتقنيات الحديثة داخل المقصورة.

قياسات تويوتا كراون 2026

تأتي تويوتا كراون 2026 بتصميم يجمع بين الطابع العصري والانسيابية التي تميز سيارات السيدان الحديثة، حيث يبلغ طول السيارة 4.980 متر، فيما يصل عرضها إلى 1.840 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.540 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.850 متر، ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 1.720 و1.725 كيلوجرام.

تجهيزات تويوتا كراون 2026

تضم تويوتا كراون 2026 نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني، كما تتوفر السيارة بأنظمة متطورة تشمل التحذير من الاصطدام الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، وتقنية قراءة مسار الطريق، إلى جانب نظام التحذير عند مغادرة المسار ومساعد البقاء داخله، وتدعم هذه المنظومة تقنية مراقبة المنطقة العمياء وعدداً من الوسائد الهوائية.

وتوفر السيارة مجموعة من التقنيات الحديثة حيث تأتي بحساسات ركن أمامية وخلفية مدعومة بكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، كما زودت بمقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف، وشاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي، وشاشة عدادات رقمية بالمقاس نفسه لعرض بيانات القيادة، ونظام صوتي من JBL مكون من 11 سماعة، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي.

محرك وأداء تويوتا كراون 2026

تعتمد السيارة على محرك بنزين سعة 2.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، يعمل ضمن منظومة هجينة HEV ، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، مع نظام دفع أمامي للعجلات، وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 218 حصاناً، بينما يصل عزم الدوران إلى 221 نيوتن متر.

سعر تويوتا كراون 2026 في السعودية

تطرح تويوتا كراون 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 166.290 ريال.