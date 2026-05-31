مرسيدس-AMG تكشف القوة الحقيقية لمحرك V8 الجديد

تستعد شركة مرسيدس بنز الألمانية العريقة، وتحديدًا قطاع الأداء العالي والمقاييس الفارهة، لإزاحة الستار رسميًا عن النسخة الأكثر جموحًا وندرة في تاريخ الطراز الرياضي وهي سيارة مرسيدس AMG CLE 63 ميثوس.

ورصدت عدسات المصورين لقطات تجسسية نهائية للشاسيه المعدني والهيكل الخارجي أثناء خضوعه للاختبارات الديناميكية الأخيرة على حلبة نوربورغرينغ الألمانية، لتؤكد الأقسام الهندسية أن السيارة باتت في المراحل النهائية من التطوير البرمجي والميكانيكي قبل بدء عمليات الإنتاج المحدود جدًا والمخصص لصفوة جامعي السيارات الفريدة عالميًا.

منظومة حركة ثمانية الأسطوانات تطلق الأداء الأقصى لمحركات V8

تعتمد مرسيدس CLE 63 ميثوس ميكانيكيًا على محرك تيربو مزدوج مكون من 8 أسطوانات (V8) مع عمود كرنك مسطح متطور يولد قوة مرعبة تصل إلى 646 حصانًا ميكانيكيًا.

وتمثل هذه التوليفة الهندسية القمة الميكانيكية والبرمجية لجيل المحركات الجديد من AMG، حيث يمنح عمود الكرنك المسطح استجابة فورية فائقة القدرة وصوتًا زئيريًا حادًا يحاكي سيارات سباق الحلبات، مع العلم أن نسخًا أقل قوة من هذا المحرك الثماني ستتوفر لاحقًا برمجيًا في طرازات AMG القياسية التجارية، مما يجعل فئة ميثوس بمثابة الواجهة الاستعراضية للقدرات الميكانيكية القصوى للصانع الألماني.

تعديلات هيكلية وتصميم هجومي مستوحى من سيارات الحلبات

أظهرت الصور التجسسية لنسخة الإنتاج الجاهزة تغييرات جذرية في الهيكل الخارجي للسيارة لتمييزها بصريًا وديناميكيًا عن الطرازات القياسية، حيث حظيت السيارة بمسار عجلات أعرض (Widened Track) يمنحها ثباتًا ميكانيكيًا استثنائيًا عند مناورة المنعطفات الحادة على السرعات العالية، بالتكامل مع رفارف جانبية بارزة ومشتت هواء خلفي ضخم مدمج به أنابيب عادم رباعية مرتبة عموديًا فوق بعضها البعض.

وتساهم هذه اللمسات التكنولوجية في تحسين مستويات تدفق الهواء وخفض الضغط السفلي، مع استخدام مكثف لألياف الكربون خفيفة الوزن لتخفيف كتلة السيارة الإجمالية وتأمين أعلى توازن ديناميكي ممكن للشاسيه.

ندرة إنتاجية مطلقة وبيوع مسبقة لكافة النسخ الـ 30

تتبع فئة ميثوس استراتيجية تسويقية صارمة تعتمد على الندرة المطلقة، حيث أعلنت مرسيدس رسميًا أن المصنع لن ينتج سوى 30 نسخة فقط من هذه الأيقونة حول العالم، مما يحولها فورًا إلى قطعة فنية تزداد قيمتها المادية مع مرور الوقت.

وأكدت التقارير الصادرة من صالات العرض الفاخرة أن جميع النسخ المستهدفة قد تم بيعها بالكامل وحجزها مسبقًا من قبل عملاء النخبة قبل الكشف الرسمي عن التصميم، ومن المقرر طرح السيارة رسميًا وبدء عمليات التسليم للمشترين خلال النصف الثاني من العام الحالي 2026.

حلول برمجية لإدارة التماسك ونظام تعليق نشط متطور

لتأمين السيطرة الكاملة على قوة الـ 646 حصانًا، زودت AMG سيارتها النادرة بحزمة حلول برمجية متطورة لإدارة نظام الدفع الكلي الذكي وتوزيع عزم الدوران بدقة متناهية بين العجلات تبعًا لظروف التماسك.

ويتكامل هذا الدعم الرقمي مع نظام تعليق هوائي نشط ومطور يقرأ تفاصيل سطح الطريق ميكانيكيًا ويقوم بتعديل قساوة المساعدين في أجزاء من الثانية، مما يضمن بقاء الشاسيه مستقرًا ومنع التدحرج تمامًا في المنعطفات السريعة، بالتوازي مع مكابح مصنوعة من سيراميك الكربون عالي الأداء لتوفير قوة كبح حاسمة قادرة على إيقاف هذا الوحش الثماني بسلامة تامة.