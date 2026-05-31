عماد الدين حسين: البحث العلمي قاطرة التقدم في الصحة والصناعة والزراعة

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، الأهمية القصوى لمشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال في دعم وتمويل البحث العلمي في مصر.

وأوضح حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على قناة الحياة، أن البحث العلمي هو قاطرة التقدم في مجالات الصحة والصناعة والزراعة، مشيرًا إلى أن تبرع رجال الأعمال لهذا القطاع يخلد أسماءهم في التاريخ، تمامًا كبناء المساجد والمستشفيات، ويسهم بشكل مباشر في بناء الإنسان المصري ومواكبة التطور العالمي.

مواجهة «حرب الشائعات» بالواقع الملموس

في سياق متصل، شدد عماد الدين حسين على ضرورة التصدي لحملات التشكيك الممنهجة التي تستهدف المشروعات القومية الكبرى، مثل المونوريل والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن هناك فئة تتعمد نشر الشائعات لتحقيق أهداف خاصة، بينما توجد فئة أخرى تنساق وراء هذه الأخبار المغلوطة بسبب عدم درايتها بحقيقة ما يُنجز على أرض الواقع.

وأكد أن هذه المشروعات، ولا سيما في قطاع النقل الذكي الصديق للبيئة، تهدف في المقام الأول إلى توفير الوقت والجهد، وتحقيق نقلة حضارية تليق بمصر.