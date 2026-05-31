بعد صلاح وروبرتسون.. ليفربول يعلن رحيل مدافعه رسميا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رحيل مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي، عن صفوف الريدز، بشكل رسمي، بعد نهاية عقده.

وقال نادي ليفربول في بيان: “نادي ليفربول يمكنه أن يؤكد أن إبراهيما كوناتي سيغادر النادي بعد انتهاء عقده هذا الصيف".

وأضاف: "سيغادر قلب دفاع أنفيلد في نهاية شهر يونيو، منهيًا بذلك فترة خمس سنوات قضاها مع الريدز"

وتابع: "بعد انضمامه من نادي لايبزيج في صيف عام 2021، شارك كوناتي في 183 مباراة وسجل سبعة أهداف".

أرقام كوناتي

وأكمل: "سيغادر الفرنسي حاملًا ميدالية الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لدوره في فوز ليفربول بلقب موسم 2024-2025، بالإضافة إلى نجاحاته في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو الذي فاز به مرتين، ودرع الاتحاد الإنجليزي".

وأتم: "نحن ممتنون كثيرًا له ونقدر مساهماته مع الفريق، ويتمنى له الجميع في النادي كل التوفيق في المستقبل".