أصل الحكاية

صلاح وجه الضربة الأخيرة.. 3 عوامل عجلت بسقوط سلوت من عرش ليفربول

أمينة الدسوقي

شهد نادي ليفربول  تطورا مفاجئا بإعلان رحيل المدرب الهولندي  آرنى سلوت عن منصبه، بعد موسم مخيب للآمال انتهى بخروج الفريق من دائرة المنافسة على الألقاب واكتفائه بالمركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ورغم أن تراجع النتائج كان السبب المباشر وراء القرار، فإن العديد من المؤشرات كشفت عن أزمات أعمق داخل الفريق، كان النجم المصري محمد صلاح  أحد أبرز أطرافها.

نهاية مشروع لم يحقق الطموحات

أعلنت إدارة ليفربول إنهاء مهمة سلوت بشكل فوري، مؤكدة أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة لمسار الفريق خلال الموسم ورغم الدعم الذي حظي به المدرب الهولندي في بدايات تجربته، فإن الإخفاق في تحقيق أي بطولة، إلى جانب التراجع الواضح في الأداء والنتائج، دفع الإدارة إلى البحث عن مشروع فني جديد يعيد الفريق إلى طريق المنافسة.

وأكد النادي في بيانه أن قرار التغيير لم يكن سهلًا، لكنه أصبح ضرورة للحفاظ على طموحات النادي ومستقبله الرياضي.

الضربة الأولى نتائج كارثية في غياب صلاح

كشفت فترات غياب محمد صلاح عن أزمة فنية حقيقية داخل الفريق، حيث فقد ليفربول جزءًا كبيرًا من قوته الهجومية وتأثيره في المباريات. 

وأظهرت النتائج أن الجهاز الفني لم ينجح في إيجاد البدائل القادرة على تعويض غياب النجم المصري أو خلق حلول هجومية متنوعة.

وتحول الاعتماد الكبير على صلاح إلى نقطة ضعف واضحة، بعدما تراجعت نتائج الفريق بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من الموسم، الأمر الذي انعكس على ترتيبه النهائي في جدول الدوري.

الضربة الثانية تصريحات المعايير والقيادة

أثارت تصريحات صلاح بشأن ضرورة الحفاظ على "المعايير" التي ميزت ليفربول خلال السنوات الماضية جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية الإنجليزية.

فقد شدد قائد منتخب مصر على أهمية وجود شخصيات قيادية قادرة على ترسيخ ثقافة الانضباط والعمل داخل غرفة الملابس.

ورغم أن اللاعب لم يوجه انتقادات مباشرة للمدرب، فإن تصريحاته فُسرت على نطاق واسع باعتبارها مؤشرًا على وجود خلل داخلي في منظومة الفريق، وهو ما زاد من الضغوط على سلوت في مرحلة حساسة من الموسم.

الضربة الثالثة فقدان هوية ليفربول

كانت الانتقادات المتعلقة بهوية الفريق الأكثر تأثيرًا في مستقبل المدرب الهولندي فقد تحدث صلاح أكثر من مرة عن أهمية الحفاظ على شخصية ليفربول التاريخية، وهي التصريحات التي جاءت بالتزامن مع تزايد الانتقادات الموجهة للجهاز الفني بسبب غياب أسلوب لعب واضح وتراجع أداء عدد من العناصر الأساسية.

ومع المقارنات المستمرة بحقبة المدرب السابق  يورجن كلوب، بدا أن الفريق فقد الكثير من السمات التي جعلته أحد أقوى أندية أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

صلاح في قلب المشهد وسلوت يدفع الثمن

في النهاية، لم تكن تصريحات محمد صلاح السبب الوحيد وراء رحيل سلوت، لكنها ساهمت في تسليط الضوء على المشكلات المتراكمة داخل الفريق، سواء على مستوى النتائج أو القيادة أو الهوية الفنية.

 ومع تزامن هذه الأزمات في توقيت حاسم، وجد المدرب الهولندي نفسه أمام ضغوط متزايدة انتهت بقرار الإقالة، لتُطوى صفحة قصيرة في تاريخ ليفربول، بينما يبدأ النادي رحلة البحث عن مدرب جديد يعيد "الريدز" إلى منصات التتويج.

