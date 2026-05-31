قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وفاته فجأة.. حكاية عم مبارك حارس أمن معبد الكرنك الذي تصدر وسائل التواصل الاجتماعي
رئيس البرلمان الإيراني: العدو يسعى إلى تقويض وحدة البلاد عبر الضغوط الاقتصادية
ضربة قوية للبرازيل قبل مواجهة مصر.. أنشيلوتي يحسم موقف نيمار من الودية الأخيرة
خرطوش لـ"سنوسرت الثالث" ورأس "أفروديت".. إهناسيا المدينة تكشف عن كنوزها الأثرية عبر العصور
خلال إجازة عيد الأضحى.. حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة
وزير الكهرباء: سياسة تشغيل جديدة نجحت فى استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود
قاليباف: لا اتفاق مع واشنطن قبل ضمان كامل لحقوق الشعب الإيراني
ميدان للصراع منذ عهد الصليبيين.. أسرار عن قلعة الشقيف التي احتلتها إسرائيل جنوب لبنان؟
هل الحكومة سحبت مشروع قانون الأحوال الشخصية من النواب؟ اعرف الحقيقة
الداخلية تكشف تفاصيل ادعاء شخص وجود تشكيل عصابي من السيدات كبار السن يقمن بخطف الفتيات
الفراعنة في المونديال.. منتخب مصر يصل أمريكا بعد "12 ساعة طيران" استعداداً لكأس العالم
مصادر طبية في غزة: 929 شهيدا منذ اتفاق وقف إطلاق النار.. والقطاع الصحي يواجه أوضاعا كارثية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد نجاح «غرام في الكرنك».. كيف تحافظ العروض المستلهمة من التراث المصري على الهوية الثقافية؟

غرام في الكرنك
غرام في الكرنك
جمال الشرقاوي

في عالم بات أكثر انفتاحًا على الثقافات المختلفة بفضل التكنولوجيا ومنصات البث الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، تزداد الحاجة إلى تقديم أعمال فنية تعبر عن الهوية الوطنية وتحافظ على الذاكرة الثقافية للشعوب، ومن هنا تبرز أهمية العروض المسرحية والاستعراضية المستلهمة من التراث المصري، التي لا تكتفي بإحياء الماضي، بل تعيد تقديمه برؤية معاصرة تتناسب مع ذائقة الجمهور الحالي.

وجاء العرض الغنائي الاستعراضي «غرام في الكرنك» الذي احتضنه مسرح البالون خلال احتفالات عيد الأضحى، ليؤكد أن التراث المصري ما زال يمتلك قدرة كبيرة على الإلهام والتأثير، وأن إعادة تقديم الأعمال الفنية المرتبطة بالوجدان المصري يمكن أن تحقق نجاحًا جماهيريًا وفنيًا في الوقت نفسه.

فالحفاظ على الهوية لا يعني الانغلاق على الذات أو رفض الثقافات الأخرى، وإنما يتطلب تعزيز حضور الثقافة الوطنية داخل المشهد الفني، بحيث يصبح الجمهور قادرًا على التفاعل مع الثقافات العالمية من موقع الوعي بجذوره وتاريخه.

وتسهم الأعمال المستلهمة من التراث في تعريف الأجيال الجديدة بعناصر الثقافة المصرية المتنوعة، سواء من خلال الموسيقى أو الرقصات الشعبية أو الحكايات التي تعكس طبيعة المجتمع المصري وقيمه وتاريخه، كما أنها تمثل وسيلة فعالة لنقل الخبرات الفنية المتراكمة من جيل إلى آخر، خاصة في مجالات الفنون الاستعراضية التي تمتلك مصر فيها تاريخًا طويلًا ومميزًا.

ولا تقتصر أهمية هذه العروض على الجانب الثقافي فقط، بل تمتد إلى الجانب الاقتصادي والسياحي أيضًا، إذ تسهم في الترويج للمقاصد التاريخية والحضارية المصرية، وتبرز ثراء التراث الشعبي الذي يشكل جزءًا مهمًا من القوة الناعمة للدولة المصرية.

وفي ظل المنافسة الكبيرة التي تفرضها المنتجات الفنية العالمية، تبدو الحاجة ملحة إلى دعم الأعمال التي تستلهم التراث المصري وتقدمه بأدوات فنية حديثة، بما يحقق معادلة صعبة تجمع بين الأصالة والتجديد، فالفن القادر على استلهام جذوره والانطلاق منها نحو المستقبل هو الأكثر قدرة على البقاء والتأثير.

وتؤكد التجارب الناجحة أن الجمهور لا يبحث فقط عن الإبهار البصري والتقني، بل ينجذب أيضًا إلى الأعمال التي تعبر عن هويته وتحكي قصته، لذلك فإن الاستثمار في التراث الفني المصري وإعادة تقديمه برؤى جديدة يمثل رهانًا ثقافيًا مهمًا للحفاظ على الشخصية المصرية وتعزيز حضورها في عصر تتداخل فيه الثقافات وتتسارع فيه التحولات.

الهوية الوطنية العروض المسرحية التراث المصري غرام في الكرنك مسرح البالون احتفالات عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني:الأسرة تأخرت 15 ساعة

الأسرة تأخرت 15 ساعة.. تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني

الإعلامي احمد خليل

«بجامل طوب الأرض».. أحمد خليل يُثير الجدل بعد شكوى أشرف زكي

أموال البنوك

حكم العمل في البنوك وإيداع الأموال وأخذ القروض منها.. دار الإفتاء تحسم الجدل

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

محمد علي خير وتركي ال الشيخ

كيف رد تركي آل الشيخ على وصف «محمد علي خير» له بـ«الصياد»؟

سعر الدولار

تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك اليوم

دواجن بيضاء

عودة العمل بالمزارع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

أرشيفية

ألمانيا تدق ناقوس الخطر.. خطة لإنشاء مليون ملجأ استعدادًا لأي مواجهة عسكرية

أرشيفية

وزير الجيش الإسرائيلي يتوعد لبنان باحتلال مزيد من الأراضي

تحذيرات لبريطانيا من هروب الأثرياء بسبب "ضريبة مزدوجة" على العقارات الفاخرة

تحذيرات لبريطانيا من هروب الأثرياء بسبب "ضريبة مزدوجة" على العقارات الفاخرة

بالصور

بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda بـ 90 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه
بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه
بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه

إزالة 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟

ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟
ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟
ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟

ضبط 15 مخبزًا بلديًا مخالفًا لإنتاج خبز ناقص الوزن بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد