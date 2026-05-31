بعد نجاح «غرام في الكرنك».. كيف تحافظ العروض المستلهمة من التراث المصري على الهوية الثقافية؟

في عالم بات أكثر انفتاحًا على الثقافات المختلفة بفضل التكنولوجيا ومنصات البث الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، تزداد الحاجة إلى تقديم أعمال فنية تعبر عن الهوية الوطنية وتحافظ على الذاكرة الثقافية للشعوب، ومن هنا تبرز أهمية العروض المسرحية والاستعراضية المستلهمة من التراث المصري، التي لا تكتفي بإحياء الماضي، بل تعيد تقديمه برؤية معاصرة تتناسب مع ذائقة الجمهور الحالي.

وجاء العرض الغنائي الاستعراضي «غرام في الكرنك» الذي احتضنه مسرح البالون خلال احتفالات عيد الأضحى، ليؤكد أن التراث المصري ما زال يمتلك قدرة كبيرة على الإلهام والتأثير، وأن إعادة تقديم الأعمال الفنية المرتبطة بالوجدان المصري يمكن أن تحقق نجاحًا جماهيريًا وفنيًا في الوقت نفسه.

فالحفاظ على الهوية لا يعني الانغلاق على الذات أو رفض الثقافات الأخرى، وإنما يتطلب تعزيز حضور الثقافة الوطنية داخل المشهد الفني، بحيث يصبح الجمهور قادرًا على التفاعل مع الثقافات العالمية من موقع الوعي بجذوره وتاريخه.

وتسهم الأعمال المستلهمة من التراث في تعريف الأجيال الجديدة بعناصر الثقافة المصرية المتنوعة، سواء من خلال الموسيقى أو الرقصات الشعبية أو الحكايات التي تعكس طبيعة المجتمع المصري وقيمه وتاريخه، كما أنها تمثل وسيلة فعالة لنقل الخبرات الفنية المتراكمة من جيل إلى آخر، خاصة في مجالات الفنون الاستعراضية التي تمتلك مصر فيها تاريخًا طويلًا ومميزًا.

ولا تقتصر أهمية هذه العروض على الجانب الثقافي فقط، بل تمتد إلى الجانب الاقتصادي والسياحي أيضًا، إذ تسهم في الترويج للمقاصد التاريخية والحضارية المصرية، وتبرز ثراء التراث الشعبي الذي يشكل جزءًا مهمًا من القوة الناعمة للدولة المصرية.

وفي ظل المنافسة الكبيرة التي تفرضها المنتجات الفنية العالمية، تبدو الحاجة ملحة إلى دعم الأعمال التي تستلهم التراث المصري وتقدمه بأدوات فنية حديثة، بما يحقق معادلة صعبة تجمع بين الأصالة والتجديد، فالفن القادر على استلهام جذوره والانطلاق منها نحو المستقبل هو الأكثر قدرة على البقاء والتأثير.

وتؤكد التجارب الناجحة أن الجمهور لا يبحث فقط عن الإبهار البصري والتقني، بل ينجذب أيضًا إلى الأعمال التي تعبر عن هويته وتحكي قصته، لذلك فإن الاستثمار في التراث الفني المصري وإعادة تقديمه برؤى جديدة يمثل رهانًا ثقافيًا مهمًا للحفاظ على الشخصية المصرية وتعزيز حضورها في عصر تتداخل فيه الثقافات وتتسارع فيه التحولات.