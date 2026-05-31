الداخلية تكشف تفاصيل ادعاء شخص وجود تشكيل عصابي من السيدات كبار السن يقمن بخطف الفتيات

كشفت الأجهزة الأمنبة بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يزعم خلاله أحد الأشخاص وجود تشكيل عصابى من السيدات كبار السن يقمن بخطف السيدات والفتيات عن طريق إستيقافهن بزعم طلب إجراء مكالمة من هواتفهن المحمولة لعدم حملهن هواتف .

خطف السيدات والفتيات

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة).

وبمواجهته أقر بتصويره مقطع الفيديو المشار إليه "على غير الحقيقة" ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.