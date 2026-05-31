تأجيل محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة بالقطامية

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها بدائرة قسم شرطة القطامية إداريا.





تفاصيل القضية

تلقي قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من ربة منزل بصحبتها فتاة لم يتجاوز عمرها الثامنة عشرة تتهم شابًّا بالتحرش بها، وهتك عرضها، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها كرهًا عنها.

وقالت المجني عليها إنها أثناء عودتها من شراء بعض الاحتياجات للمنزل وخلال توقفها انتظارًا لوسيلة مواصلات فوجئت بالمتهم يتحرش بها ويلامس أجزاء حساسة من جسدها وفر هاربًا.

وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحرٍّ أسفرت جهوده عن صحة البلاغ وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا يدعى (محمد. ع).

تم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.