جيش الاحتلال يصل إلى قلعة الشقيف الاستراتيجية بعد عبور نهر الليطاني

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل خلال الأيام الماضية محاولاته للتقدم في جنوب لبنان، حيث تمكن من عبور نهر الليطاني والوصول إلى عدد من البلدات الواقعة في المنطقة، مشيرا إلى أن التحركات الميدانية شملت المرور عبر بلدة دير سريان الشرقية ومنها إلى يحمر الشقيف، قبل أن يمتد التقدم إلى مناطق أخرى وصولًا إلى قلعة الشقيف فجر اليوم.

وأضاف «سنجاب»، مع الإعلامية منى عوكل خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى قلعة الشقيف بعد سلسلة من التحركات الميدانية المتواصلة، موضحًا أنه لا يمكن الجزم بسيطرة كاملة على بعض البلدات التي مر بها خلال تقدمه، ومنها زوطر ويحمر وأرنون، إلا أن مسار التحرك أتاح الوصول إلى القلعة التي تحظى بأهمية خاصة في الحسابات العسكرية الإسرائيلية.



وأشار، إلى أن أهمية قلعة الشقيف تعود إلى موقعها الجغرافي المرتفع، إذ تقع على تلة جبلية تشرف على عدد من البلدات في الجنوب اللبناني، كما تطل على مناطق واسعة جنوب نهر الليطاني، مضيفا أن هذا الموقع يمنح قدرة أكبر على المراقبة والمتابعة الميدانية، ما يجعله ذا قيمة استراتيجية في أي تحركات عسكرية بالمنطقة.

