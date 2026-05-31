وزير الجيش الإسرائيلي يتوعد لبنان باحتلال مزيد من الأراضي

صعد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس من لهجته تجاه لبنان، مهددًا باحتلال المزيد من الأراضي اللبنانية والإبقاء على المواقع التي سيطرت عليها قوات الاحتلال ضمن ما وصفه بـ"المنطقة الأمنية"، في خطوة تنذر بمزيد من التوتر على الحدود الجنوبية.

وأكد كاتس، خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات الاحتلال ستواصل تمركزها في قلعة الشقيف الاستراتيجية جنوب لبنان، مشددًا على أن الجنود الإسرائيليين سيبقون في الموقع الذي أعيدت السيطرة عليه مؤخرًا.

وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش يواصل تنفيذ عمليات واسعة ضد ما وصفها ببنية حزب الله في القرى الحدودية، مضيفًا أن سياسة إسرائيل تقوم على "الاستيلاء على الأراضي وتدمير المنازل" كوسيلة للضغط على خصومها.

وكان كاتس قد أعلن في وقت سابق أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسّع عملياته العسكرية شمال الحدود، وعبر نهر الليطاني، وسيطر على مرتفعات الشقيف التي وصفها بأنها من أهم المواقع الاستراتيجية المطلة على منطقة الجليل.

وفي كلمة خلال مراسم رسمية، اعتبر كاتس أن رفع العلم الإسرائيلي مجددًا فوق قلعة الشقيف بعد 26 عامًا من الانسحاب من جنوب لبنان يمثل "عودة إلى القمم المطلة على الجليل"، مؤكدًا أن حكومته ستواصل اتخاذ ما تراه إجراءات ضرورية لتحقيق الأمن في شمال إسرائيل.

وتكتسب قلعة الشقيف أهمية تاريخية وعسكرية كبيرة، إذ استخدمتها إسرائيل قاعدة عسكرية خلال احتلالها لجنوب لبنان الذي استمر حتى عام 2000، فيما أظهرت صور حديثة رفع العلم الإسرائيلي فوق القلعة وسط تصاعد الدخان في محيطها، ما أثار ردود فعل واسعة في لبنان.