طاقة من أبسط المكونات.. علماء ينجحون في توليد الكهرباء من الملح ومخلفات الطعام| ما القصة؟
بعد وفاته فجأة.. حكاية عم مبارك حارس أمن معبد الكرنك الذي تصدر وسائل التواصل الاجتماعي
رئيس البرلمان الإيراني: العدو يسعى إلى تقويض وحدة البلاد عبر الضغوط الاقتصادية
ضربة قوية للبرازيل قبل مواجهة مصر.. أنشيلوتي يحسم موقف نيمار من الودية الأخيرة
خرطوش لـ"سنوسرت الثالث" ورأس "أفروديت".. إهناسيا المدينة تكشف عن كنوزها الأثرية عبر العصور
خلال إجازة عيد الأضحى.. حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة
وزير الكهرباء: سياسة تشغيل جديدة نجحت فى استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود
قاليباف: لا اتفاق مع واشنطن قبل ضمان كامل لحقوق الشعب الإيراني
ميدان للصراع منذ عهد الصليبيين.. أسرار عن قلعة الشقيف التي احتلتها إسرائيل جنوب لبنان؟
هل الحكومة سحبت مشروع قانون الأحوال الشخصية من النواب؟ اعرف الحقيقة
الداخلية تكشف تفاصيل ادعاء شخص وجود تشكيل عصابي من السيدات كبار السن يقمن بخطف الفتيات
أخبار العالم

وزير الجيش الإسرائيلي يتوعد لبنان باحتلال مزيد من الأراضي

القسم الخارجي

صعد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس من لهجته تجاه لبنان، مهددًا باحتلال المزيد من الأراضي اللبنانية والإبقاء على المواقع التي سيطرت عليها قوات الاحتلال ضمن ما وصفه بـ"المنطقة الأمنية"، في خطوة تنذر بمزيد من التوتر على الحدود الجنوبية.

وأكد كاتس، خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات الاحتلال ستواصل تمركزها في قلعة الشقيف الاستراتيجية جنوب لبنان، مشددًا على أن الجنود الإسرائيليين سيبقون في الموقع الذي أعيدت السيطرة عليه مؤخرًا.

وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش يواصل تنفيذ عمليات واسعة ضد ما وصفها ببنية حزب الله في القرى الحدودية، مضيفًا أن سياسة إسرائيل تقوم على "الاستيلاء على الأراضي وتدمير المنازل" كوسيلة للضغط على خصومها.

وكان كاتس قد أعلن في وقت سابق أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسّع عملياته العسكرية شمال الحدود، وعبر نهر الليطاني، وسيطر على مرتفعات الشقيف التي وصفها بأنها من أهم المواقع الاستراتيجية المطلة على منطقة الجليل.

وفي كلمة خلال مراسم رسمية، اعتبر كاتس أن رفع العلم الإسرائيلي مجددًا فوق قلعة الشقيف بعد 26 عامًا من الانسحاب من جنوب لبنان يمثل "عودة إلى القمم المطلة على الجليل"، مؤكدًا أن حكومته ستواصل اتخاذ ما تراه إجراءات ضرورية لتحقيق الأمن في شمال إسرائيل.

وتكتسب قلعة الشقيف أهمية تاريخية وعسكرية كبيرة، إذ استخدمتها إسرائيل قاعدة عسكرية خلال احتلالها لجنوب لبنان الذي استمر حتى عام 2000، فيما أظهرت صور حديثة رفع العلم الإسرائيلي فوق القلعة وسط تصاعد الدخان في محيطها، ما أثار ردود فعل واسعة في لبنان.

الأسرة تأخرت 15 ساعة.. تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني

