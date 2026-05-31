رئيس البرلمان الإيراني: العدو يسعى إلى تقويض وحدة البلاد عبر الضغوط الاقتصادية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية ، خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قال إنه يجب أن نتكاتف أمام محاولات تقسيم إيران ، ولن نقبل أي اتفاق لا يضمن حقوقنا.



وأضاف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أنه لا ثقة بوعود الطرف الآخر.. وما يهمنا النتائج فقط، وأن العدو يسعى إلى تقويض وحدة البلاد عبر الضغوط الاقتصادية.

وتابع أنه يجب تجنب الصراعات السياسية المدمرة وتغليب المصالح الوطنية، وأن العدو يهدف إلى إثارة الفتنة والانقسام بعد فشله عسكريا.

ولفت إلى أن الشعب الإيراني يدرك حساسية المرحلة ويواصل الصمود في مواجهة التحديات.